Banco BV mantém a liderança em financiamento de veículos leves usados e cresce no segmento de motos, pesados e novos

A instituição financeira também segue como líder em empréstimos com garantia de veículo (EGV)

SÃO PAULO, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, segue na liderança do segmento de financiamento de veículos leves usados há 11 anos consecutivos. O primeiro lugar se mantém após os bons resultados obtidos pela companhia durante o primeiro trimestre de 2024.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, o destaque do BV foi o crescimento de 15% na carteira de veículos leves usados, principal negócio da instituição financeira. Esta expertise em financiamento de veículos leves usados acabou sendo estendida para a modalidade de financiamento de outros veículos, incluindo motos, pesados e novos, que cresceu ainda mais: 21,9%.

Além disso, a companhia registrou um crescimento de 25,6% na concessão de financiamento de veículos durante o 1T24 em relação ao mesmo período de 2023, atingindo o segundo maior volume na história do banco. Já nos demais veículos, houve crescimento de 22,6%, com destaque para veículos pesados usados e motos usadas, com ganhos de market share em ambos os segmentos.

"No ecossistema auto, oferecemos financiamento de veículos através de nossa robusta força comercial e rede de distribuição com presença em todo país, além dos canais digitais. Nossa expertise em financiamento de veículos leves usados é estendida para a modalidade de financiamento de outros veículos, incluindo motos, pesados e novos. Assim, temos obtido resultados expressivos em todas as modalidades", explica Jamil Ganan, responsável pela BU de Negócios Auto & Auto Finance do banco BV.

Ainda no primeiro trimestre deste ano, o banco BV registrou o crescimento de 46% no Empréstimo com Garantia de Veículo (EGV) em relação ao 1T23. "O produto Empréstimo com Garantia de Veículo permite ao cliente tomar um crédito e usar seu veículo já quitado como garantia. Tem bastante aderência à estratégia do BV tanto pela sua atuação histórica no segmento de financiamento de veículos, quanto por ser um produto com garantia", finaliza o executivo.

FONTE Banco BV