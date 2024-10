Banco BV oferece CDBs exclusivos e com liquidez diária para clientes no app

Em comemoração ao aniversário de 36 anos, o banco disponibiliza um título especial com rendimento de 136% do CDI

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em setembro, mês em que comemora 36 anos de história, o banco BV, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, oferece, de forma promocional, um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com rendimento de 136% do CDI e com liquidez diária, inclusive nos fins de semana.

O título comemorativo ficará disponível para todos os clientes do banco até dezembro deste ano (ou até que se esgote a captação disponível). A aplicação máxima é de até R$50 mil e o vencimento, em até 6 meses.

Os investimentos e resgates são feitos pelo aplicativo do banco de forma rápida e segura. Com alguns cliques, é possível aplicar a quantia desejada em qualquer uma das opções disponíveis: no pós-fixado com liquidez imediata (resgate quando quiser), ou no título com rentabilidade progressiva e liquidez diária. Os rendimentos vão de 100% a 136% do CDI.

"O BV preza pela transparência e fidelidade recompensada. Disponibilizamos, se não for o melhor, um dos melhores CDBs do mercado. Alta rentabilidade e possibilidade de resgate diário. Oferecemos vantagens exclusivas para que nossos clientes adentrem no mercado de capitais investindo a quantia que puderem e desejarem. O nosso objetivo é estar próximo do cliente e sempre que possível antecipar soluções e ofertas que façam sentido às suas necessidades.", afirma Daniel Monteiro, diretor de Seguros, Cartões e Contas do banco BV.

É importante frisar que todas as opções de CDBs disponíveis no portfólio do banco BV são atreladas ao CDI, e a rentabilidade varia de acordo com as oscilações deste indicador. Monteiro explica o que faz destes títulos opções interessantes para quem quer começar a explorar um pouco mais a renda fixa.

"Os CDBs são excelentes portas de entrada para quem busca um produto mais rentável que a poupança. São investimentos seguros, com liquidez diária, de baixíssimo risco e com opções de resgate mais flexíveis. Outra grande vantagem e um diferencial do BV é a possibilidade de resgatar inclusive nos finais de semana".

O banco também disponibiliza suporte integral e 24 horas para sanar dúvidas via chat, telefone fixo ou WhatsApp.

FONTE Banco BV