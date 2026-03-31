Banco BV promove evento sobre inteligência artificial aplicada aos negócios

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Banco BV

31 mar, 2026, 20:10 GMT

BV Open Day, em 7 de abril, reúne especialistas na tecnologia e será aberto aos universitários e público em geral

SÃO PAULO, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Estudantes universitários e profissionais de mercado interessados em tecnologia e inteligência artificial terão a oportunidade de participar de discussões conduzidas com renomados especialistas do setor que estarão reunidos no banco BV. Pela primeira vez, a instituição realiza o BV Open Day, iniciativa que integra a IA Week, série de eventos internos promovidos pelo banco para compartilhar tendências, avanços e aplicações de IA nos negócios. O evento será realizado na sede do BV, em São Paulo, no dia 7 de abril, terça-feira, das 16h às 20h.  

Essa é uma oportunidade para quem quer aprender, se conectar e ampliar repertório para o futuro. A programação inclui painéis com profissionais do BV e de empresas como IBM e Google. As discussões abordarão temas como competências da era da IA; tendências e aplicações práticas da tecnologia; e o novo ciclo tecnológico impulsionado pela inteligência artificial. Estão confirmadas as presenças dos executivos do BV, Gabriel Lima, responsável pelo núcleo IA HUB, Chee Lai, gerente-executiva de DevEx, e Jersica Lozado, de People Analytics. O executivo Glauco Reis, AI engineering, estará representando a IBM.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Sympla, e as vagas são limitadas.

Serviço:
BV Open Day na AI Week
Dia 7 de abril de 2026
Das 16h às 20h
Inscrições gratuitas pelo Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/bv-open-day-ia-week/3359638?referrer=statics.teams.cdn.office.net
Presencial, na sede do BV, em São Paulo
Av. Das Nações Unidas, 14.171 - Torre Ebony - Térreo - Morumbi (ao lado da estação Morumbi da linha 9-Esmeralda)

FONTE Banco BV

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