Banco TRATON Brasil renova classificação máxima da Moody's Local

Com carteira de ativos próxima de R$ 6 bilhões, Banco reforça sua trajetória de crescimento e consistência no mercado financeiro

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco TRATON Brasil, serviço financeiro exclusivo para clientes da Volkswagen Caminhões e Ônibus, renovou sua classificação AAA.br, da Moody's Local Brasil, com perspectiva estável para os próximos 12 meses. A avaliação representa o mais alto nível da escala nacional da agência de classificação de risco e reafirma a elevada capacidade da instituição de cumprir seus compromissos financeiros.

A manutenção da nota máxima reflete a solidez financeira do Banco, sua gestão de liquidez, a diversificação das fontes de captação e o alinhamento estratégico com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Em sua avaliação, a Moody's também destaca a estrutura de capital da instituição e sua capacidade de apoiar a expansão dos negócios mantendo a qualidade da carteira de crédito.

"Alcançar uma carteira de ativos próxima de R$ 6 bilhões em apenas um ano de operação é um marco que reforça a solidez do nosso negócio e a confiança dos nossos clientes. Nossa expectativa é seguir ampliando esse portfólio de forma consistente nos próximos anos, sustentando o crescimento da operação e gerando cada vez mais valor para o mercado", afirma Eduardo Portas, CEO do Banco TRATON Brasil.

Para os clientes da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a classificação reforça a confiança em uma instituição financeira sólida e especializada no setor de transporte. Além de evidenciar a qualidade de crédito do Banco, a nota fortalece sua atuação no mercado financeiro e amplia sua capacidade de oferecer soluções competitivas para aquisição de caminhões e ônibus da marca.

O Banco TRATON Brasil disponibiliza um portfólio completo de soluções financeiras para clientes e concessionários da rede Volkswagen Caminhões e Ônibus, incluindo CDC (Crédito Direto ao Consumidor), FINAME BNDES e REFROTA, programa voltado à renovação de frotas do transporte público urbano. As linhas foram desenvolvidas para atender às diferentes necessidades de transportadores, frotistas e operadores do setor, contribuindo para a modernização das operações e o crescimento sustentável dos negócios.

Com atuação integrada à rede de concessionários da marca em todo o país, a instituição combina conhecimento especializado do mercado de veículos comerciais com soluções financeiras alinhadas às necessidades dos clientes, apoiando o desenvolvimento do ecossistema de transporte brasileiro.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Grupo TRATON

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus