Volksbus acelera para entrega recorde à saúde pública do Brasil

Volkswagen Caminhões e Ônibus anuncia a entrega de 1.500 ônibus ao Ministério da Saúde

Marca amplia portfólio elétrico, lança novos serviços conectados, fortalece soluções financeiras e avança nos mercados internacionais

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Na Lat.Bus 2026, principal feira de transporte coletivo e mobilidade urbana da América Latina, a Volkswagen Caminhões e Ônibus anuncia a conclusão, em tempo recorde, da entrega de 1.500 micro-ônibus Volksbus ao Ministério da Saúde para o inédito programa Caminhos da Saúde. Ao mesmo tempo, a empresa expande o portfólio de produtos e serviços, tanto no Brasil quanto no exterior. Comemorando 300 chassis elétricos já vendidos, a empresa atinge o marco de 200 mil unidades produzidas em 33 anos de sua linha de ônibus.

Fornecer esses ônibus é muito mais do que uma negociação comercial para a Volkswagen Caminhões e Ônibus. A empresa completa 45 anos de história em 2026 com orgulho de contribuir diretamente para a qualidade de vida de milhões de brasileiros e colocar sua expertise em mobilidade a serviço da saúde pública, garantindo transporte seguro, acessível e confortável para toda a população. As novidades que apresenta na Lat.Bus refletem a evolução consistente de suas soluções para o transporte de passageiros.

Desde o lançamento da nova geração Euro 6, em 2023, a fabricante já ultrapassou a marca de 20 mil chassis comercializados, impulsionada pela renovação do portfólio, pela evolução tecnológica dos veículos e pela ampliação da oferta de serviços aos clientes. A VWCO tem renovado as frotas de clientes tradicionais, reconquistado antigos relacionamentos e expandido sua presença em novos mercados.

Entrega em tempo recorde

A nova frota entregue ao Ministério da Saúde será utilizada no transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as regiões do Brasil, contribuindo para ampliar o acesso da população a consultas, exames e tratamentos especializados. Segundo dados do Ministério da Saúde, cada paciente do SUS percorre, em média, 145 km para receber atendimento médico especializado. Estima-se que cerca de 2 milhões de pacientes sejam beneficiados, assegurando mais conforto e segurança durante os deslocamentos.

Eletrificação avança

A Lat.Bus também marca o início oficial da comercialização dos novos e-Volksbus 22H e 18H, expandindo a atuação da marca em corredores BRT, operações urbanas e fretamento. Ao mesmo tempo que chegam os novos modelos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus alcança o marco de 300 e-Volksbus 22L comercializados e reforça sua estratégia de expansão da mobilidade de baixa emissão.

Novos serviços para a operação

Entre as novidades apresentadas na feira está a plataforma Volks|Care School voltada a maior qualificação dos profissionais do setor, com uso de tecnologia de ponta. Integrada ao ecossistema de conectividade da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a solução utiliza inteligência artificial e dados telemétricos para oferecer capacitação contínua e personalizada aos motoristas, contribuindo para ganhos de eficiência, segurança e produtividade das operações.

Expansão internacional e novas soluções financeiras

A fabricante também reforça sua estratégia de crescimento internacional, com novos negócios na América Latina e o início da introdução da nova geração de chassis Volksbus em mercados externos. Outro destaque é a expansão da TRATON Financial Services na América do Sul, ampliando a oferta de soluções financeiras para apoiar a renovação e a modernização das frotas de passageiros.

Portfólio completo na Lat.Bus

Além dos anúncios estratégicos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta na Lat.Bus 2026 seu portfólio completo de chassis para aplicações urbanas, rodoviárias e de fretamento, incluindo a nova geração de veículos elétricos, soluções de conectividade, serviços digitais e tecnologias voltadas à eficiência operacional e à experiência dos motoristas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Grupo TRATON

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus