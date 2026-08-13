TRATON Financial Services amplia presença na América do Sul

TFS Brasil reforça soluções financeiras para o transporte de passageiros na Lat.Bus 2026

SAO PAULO, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A TRATON Financial Services avança em sua estratégia de crescimento na América do Sul e anuncia a expansão de suas operações para mais quatro mercados da região: Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Após iniciar suas atividades no México e no Brasil em 2025, a instituição fortalece sua presença no continente, amplia a oferta de produtos financeiros para clientes das marcas do GRUPO TRATON e reforça sua atuação junto ao segmento de transporte.

Como parte desse movimento de expansão e proximidade com o mercado, a TRATON Financial Services Brasil leva suas soluções pela primeira vez à Lat.Bus 2026, principal feira de mobilidade urbana e transporte coletivo da América Latina. O evento representa uma oportunidade estratégica para estreitar o relacionamento com o mercado de transporte de passageiros e apresentar ao público especializado sua proposta de valor.

Durante a feira, a TFS Brasil apresenta suas soluções financeiras voltadas ao segmento de transporte de passageiros, com condições e modalidades desenvolvidas para apoiar a aquisição e a renovação de frotas de ônibus em diferentes aplicações. Entre os produtos disponíveis, estão o Crédito Direto ao Consumidor (CDC), modalidade tradicional de financiamento para chassis e carrocerias; o Finame BNDES, com linhas especializadas para as diversas operações do setor; e o Refrota, programa destinado à renovação da frota do transporte público urbano, contribuindo para a modernização e a eficiência operacional dos sistemas de mobilidade.

Além das soluções financeiras, a instituição oferece atendimento especializado e consultivo, com uma equipe preparada para apoiar os clientes em todas as etapas do processo de financiamento, desde a análise das necessidades até a contratação.

"A Lat.Bus 2026 é uma excelente oportunidade para estreitarmos o relacionamento com clientes, operadores e parceiros do setor. Estar presente neste importante encontro do transporte coletivo consolida nosso compromisso de oferecer soluções financeiras competitivas, atendimento especializado e suporte para o crescimento dos negócios de nossos clientes", destaca Eduardo Portas, CEO da TFS Brasil.

A estreia da TFS Brasil na Lat.Bus 2026 reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento do transporte de passageiros e aproxima clientes, operadores e concessionários de soluções alinhadas aos desafios e às oportunidades do setor.

Sobre a TRATON Financial Services

A TRATON Financial Services, fundada em 2023 como parte do GRUPO TRATON, é uma fornecedora líder global de serviços financeiros projetados especificamente para a indústria de veículos comerciais. Ao integrar os serviços financeiros da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e International, a TRATON Financial Services dedica-se a oferecer soluções inovadoras e focadas no cliente que impulsionem o crescimento e a sustentabilidade de suas marcas e clientes em todo o mundo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

Grupo TRATON

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus