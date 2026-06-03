Geladeiras LG combinam tecnologias para conservar alimentos frescos por mais tempo

Com tecnologias como LinearCooling+™ e DoorCooling+™, os modelos ajudam a preservar o frescor e a qualidade dos alimentos por mais tempo

Resumo da notícia

As geladeiras LG garantem frescor e qualidade dos alimentos com tecnologias como LinearCooling+™ e DoorCooling+™.

Funções exclusivas como UVNano™ promovem higiene, eliminando até 99,9% das bactérias na saída de água.

Com design moderno, conectividade e foco em eficiência energética, os modelos da LG oferecem mais praticidade para diferentes perfis de consumidores.

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics destaca seu portfólio de geladeiras no Brasil, com tecnologias desenvolvidas para ajudar a preservar o frescor dos alimentos, otimizar o consumo de energia e trazer mais praticidade à rotina doméstica. Combinando inovação, design e recursos inteligentes, os modelos da marca acompanham diferentes necessidades de consumo e contribuem para uma experiência mais eficiente e conveniente na cozinha.

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"As geladeiras LG foram desenvolvidas para unir eficiência, tecnologia e praticidade no cuidado com os alimentos. Nosso objetivo é oferecer soluções que ajudem a preservar o frescor por mais tempo, apoiem o consumo eficiente de energia e tornem a experiência na cozinha mais inteligente e conveniente," explica Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Tecnologias que ajudam a preservar o frescor

As geladeiras LG com LinearCooling+™ reduzem as oscilações de temperatura interna para somente ±0,5°C, permitindo que alimentos como frutas, verduras e carnes fiquem frescos por até 7 dias. Já o DoorCooling+™ contribui para uma distribuição mais uniforme do ar frio, inclusive nas áreas próximas à porta, ajudando a manter a temperatura mais estável no interior da geladeira.

Higiene na saída de água com UVNano™

Para garantir mais saúde e segurança, algumas geladeiras LG ainda incluem a tecnologia UVNano™, que elimina até 99,9% das bactérias na saída de água usando luz ultravioleta. Essa inovação promove maior higiene e cuidado com a água consumida por toda a família.

Economia e design sofisticado

Com classificação energética A, segundo nova norma do Inmetro, as geladeiras LG são altamente eficientes, ajudando os consumidores a economizarem energia sem abrir mão do desempenho. Produtos como o modelo InstaView™ oferecem um painel de vidro exclusivo que, com dois toques, permite visualizar o interior da geladeira sem abrir a porta, conservando a temperatura interna e adicionando um toque contemporâneo à cozinha.

Conectividade para facilitar o dia a dia

A conectividade via LG ThinQ™ amplia a praticidade em geladeiras compatíveis da LG, oferecendo uma nova forma de gerenciar funções diretamente pelo smartphone. Em modelos selecionados, é possível realizar ajustes de temperatura, receber notificações de manutenção e monitorar a eficiência energética em tempo real, adaptando o desempenho às necessidades do dia a dia. Essas funcionalidades auxiliam na personalização e no cuidado com os alimentos, oferecendo mais comodidade e eficiência para os lares brasileiros.

Inovação sustentável para o futuro

Combinando tecnologia, estilo e sustentabilidade, as geladeiras LG ajudam a preservar alimentos, reduzir desperdícios de energia e contribuir para uma relação mais consciente com o meio ambiente. A LG segue como referência em oferecer soluções que promovem o bem-estar e transformam o dia a dia nas casas brasileiras.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil