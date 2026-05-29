LG destaca sinais de que o ar-condicionado precisa de manutenção durante o inverno

Mesmo nos dias frios, manter o aparelho em dia ajuda a garantir conforto térmico, qualidade do ar e mais eficiência energética

Resumo da notícia

LG reforça a importância da manutenção preventiva do ar-condicionado durante o inverno para garantir conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética.

A marca lista cinco sinais de que o aparelho pode estar precisando de manutenção, como queda de desempenho, ruídos incomuns, mau cheiro, vazamentos e aumento no consumo de energia.

Recursos como Freeze Cleaning e Auto Clean ajudam a manter o equipamento mais limpo e eficiente no dia a dia, mas não substituem a manuntenção do produto.

Modelos da linha LG DUAL Inverter AI contam com funcionalidades inteligentes e conectividade via LG ThinQ™ para controle e gerenciamento de energia.

SÃO PAULO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Com a queda das temperaturas, muitas pessoas acreditam que o ar-condicionado deixa de precisar de atenção.

No entanto, especialistas da LG reforçam que este também é um momento importante para realizar a manutenção preventiva do aparelho.

Divulgação LG

Além de garantir conforto térmico nos dias frios, a manutenção adequada ajuda a preservar a qualidade do ar nos ambientes internos, evita aumento no consumo de energia e contribui para prolongar a vida útil do equipamento.

"Mesmo aparelhos de alta performance exigem revisão periódica. A manutenção preventiva ajuda a evitar falhas técnicas, melhora a eficiência energética e garante um ambiente mais confortável e saudável durante todas as estações", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

Durante o inverno, é comum manter portas e janelas fechadas por mais tempo, o que pode favorecer o acúmulo de poeira, umidade, mofo e impurezas no ambiente. Pensando nisso, a LG Electronics lista cinco sinais de que o ar-condicionado pode estar precisando de manutenção:

1. O ambiente demora mais para esfriar ou aquecer

Uma das primeiras indicações de que algo não vai bem é a queda de desempenho. Se o aparelho demora mais tempo que o normal para atingir a temperatura desejada, seja no modo frio ou quente, pode haver acúmulo de sujeira nos filtros, problemas no gás refrigerante ou outros ajustes técnicos necessários. A manutenção preventiva ajuda a identificar e corrigir rapidamente esses problemas.

Modelos com tecnologia DUAL Inverter da LG, são projetados para serem mas eficientes e duráveis, mas mesmo esses precisam de manutenção para garantir pleno funcionamento.

2. Ruídos incomuns durante o uso

Barulhos diferentes dos habituais, como rangidos, vibrações ou estalos, podem ser sinais de desgaste em componentes internos ou peças mal encaixadas. Mesmo que o aparelho ainda esteja funcionando, esses sinais não devem ser ignorados, pois podem evoluir para falhas mais graves. Nesses casos, desligar o aparelho e chamar um técnico especializado é a melhor solução.

3. Mau cheiro vindo do equipamento

Odor forte ou desagradável pode indicar acúmulo de fungos, mofo ou bactérias nos filtros ou serpentinas. A limpeza regular ajuda a manter a qualidade do ar e evita impactos na saúde respiratória.

Aparelhos como o novo modelo AI Air contam com um sistema multifiltros desenvolvido para contribuir com a qualidade do ar interno e proporcionar mais conforto no dia a dia. O conjunto reúne diferentes etapas de filtragem e higienização que atuam na retenção de partículas, redução de agentes alergênicos e limpeza interna do aparelho. Para manter a eficiência desses recursos, a limpeza periódica e a manutenção adequada do equipamento são fundamentais.

O sistema inclui Pré Filtro, responsável por reter partículas maiores de poeira e impurezas suspensas no ar; Filtro Alergênico, que auxilia na redução de agentes que podem causar alergias e desconfortos respiratórios; além da função Auto Clean+, que ajuda a evitar a formação de bactérias e mofo no interior do aparelho ao realizar a secagem automática da unidade interna após o uso.

Já a tecnologia Freeze Cleaning promove uma limpeza interna mais profunda por meio da formação de uma camada de gelo no evaporador, que auxilia na remoção de impurezas, odores e partículas indesejadas durante o processo de descongelamento, contribuindo para manter o interior do aparelho mais higienizado.

4. Aumento inesperado na conta de energia

Quando o consumo de energia elétrica sobe sem motivo aparente, o ar-condicionado pode ser um dos responsáveis. Equipamentos sem manutenção tendem a trabalhar mais para entregar o mesmo desempenho, aumentando o consumo de energia ao longo do tempo. Para proporcionar uma operação mais eficiente, os modelos LG contam com a tecnologia DUAL Inverter, presente em toda a linha, uma tecnologia mecânica de rotor duplo que mantém o compressor em funcionamento contínuo e equilibra o consumo de energia de acordo com a necessidade do ambiente.

No modelo AI Air, a economia energética também é potencializada pelos recursos da AI 3.5, que aprende os hábitos de uso do consumidor para ajustar automaticamente temperatura, velocidade e direção do fluxo de ar. O modelo também conta com o recurso de Economia de Energia Pró-Ativa, que permite definir limites de consumo de kW diretamente pelo aplicativo LG ThinQ™, ajudando o usuário a acompanhar e gerenciar o uso de energia de forma mais prática e eficiente no dia a dia.

A LG também destaca a durabilidade como um dos pilares de sua linha de ar-condicionado residencial. Para isso, os aparelhos foram desenvolvidos com soluções que ajudam a preservar o desempenho do equipamento ao longo do tempo, mesmo em ambientes mais desafiadores. A condensadora conta com estrutura metálica, serpentina com revestimento anticorrosivo GoldFin™ e uma chapa de aço reforçada em todo interior da condensadora, conjunto que contribui para maior robustez e confiabilidade no uso diário, inclusive em regiões com maresia e oscilações elétricas.

Marca nº1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos, segundo a Euromonitor¹, a LG reforça seu compromisso com soluções que unem conforto, eficiência energética, durabilidade e bem-estar. Como parte dessa proposta, os modelos da marca oferecem garantia de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter².

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

¹ Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025).

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.





*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil