BankProanuncia parceria com a McLaren Endurance Racing em sua participação no Campeonato Mundial de Endurance

NASSAU, Bahamas, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O BankPro tem o orgulho de anunciar sua parceria com as ambições de resistência da Racing, em parceria com a McLaren United Autosports WEC Hyper Team, a entrada oficial da McLaren Racing no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC).

Hipercarro McLaren WEC

Essa colaboração reúne alto desempenho, inovação e precisão, valores que estão no centro do BankPro e do ecossistema da McLaren Racing. À medida que a McLaren retorna ao auge do automobilismo de resistência, o BankPro está apoiando um projeto que combina herança com engenharia de ponta e uma visão ousada para o futuro.

Um legado construído em Le Mans, um futuro moldado pela resistência

A história da McLaren nas corridas de resistência é definida por momentos inesquecíveis, nenhum mais icônico do que as 24 Horas de Le Mans, quando a McLaren conquistou uma vitória lendária em sua estreia. Hoje, a McLaren está caminhando para seu próximo capítulo decisivo.

Definido para desafiar no Campeonato Mundial de Endurance da FIA a partir de 2027, o Hypercar representa o retorno da McLaren à competição global de endurance com uma filosofia clara de desempenho em primeiro lugar.

Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer da McLaren Racing, comentou: "À medida que construímos o impulso antes da nossa estreia no WEC no próximo ano, é fantástico receber o BankPro como Parceiro Oficial ao lado de um grupo de parceiros líderes do setor."

"Esta parceria reflete tudo o que o BankPro representa", disse Paolo Broccardo, CEO do BankPro. "As corridas de resistência têm a ver com precisão, resiliência e desempenho no mais alto nível ao longo do tempo. Estes são os mesmos princípios que orientam a forma como construímos nossas soluções de banco digital. Apoiar o retorno da McLaren ao auge do automobilismo de resistência não se trata apenas de desempenho na pista, mas de apoiar uma visão de longo prazo impulsionada pela inovação, disciplina e excelência.''

Sobre o BankPro

O BankPro é uma marca de banco digital privado que oferece soluções financeiras seguras e flexíveis para indivíduos e empresas. A plataforma fornece contas em várias moedas, contas correntes pessoais , contas de poupança , transferências internas contínuas e serviços bancários personalizados, complementados por cartões de crédito e/ou débito premium para gastos globais convenientes. Baseado em tecnologia avançada e uma abordagem focada no cliente, o BankPro oferece serviços bancários eficientes e modernos sem fronteiras.

BankPro - Site Oficial

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corridas Bruce McLaren em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren venceu 23 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 200 Grandes Prêmios de Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis três vezes e as 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A McLaren Racing compete em quatro séries de corridas. A equipe compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos da McLaren Mastercard F1, Lando Norris e Oscar Piastri, NA SÉRIE NTT INDYCAR com os pilotos da Arrow McLaren, Pato O'Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, e na F1 Academy com os membros do Programa de Desenvolvimento de Pilotos, Ella Lloyd e Ella Stevens. A equipe também compete no F1 Sim Racing Championship como McLaren Shadow.

A McLaren é campeã em sustentabilidade no esporte e signatária do Compromisso de Esportes para Ação Climática da ONU. Está empenhada em alcançar o zero líquido até 2040 e promover uma cultura diversificada e inclusiva na indústria do automobilismo.

McLaren Racing – Site Oficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861533/BankPro_McLaren.jpg

FONTE BankPro