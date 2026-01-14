BankProanuncia su asociación con McLaren Endurance Racing en su participación en el Campeonato Mundial de Resistencia

NASSAU, Bahamas, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BankPro se enorgullece de anunciar su asociación con las ambiciones de resistencia de Racing, asociándose con el McLaren United Autosports WEC Hyper Team, la participación oficial de McLaren Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA.

Esta colaboración reúne alto rendimiento, innovación y precisión, valores que se encuentran en el centro tanto de BankPro como del ecosistema de McLaren Racing. A medida que McLaren regresa a la cima del automovilismo de resistencia, BankPro está apoyando un proyecto que combina el patrimonio con la ingeniería de vanguardia y una visión audaz para el futuro.

Un legado construido en Le Mans, un futuro moldeado por la resistencia

La historia de McLaren en las carreras de resistencia se define por momentos inolvidables, ninguno más icónico que las 24 Horas de Le Mans, cuando McLaren obtuvo una victoria legendaria en su debut. Hoy, McLaren está avanzando hacia su próximo capítulo definitorio.

Preparado para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA a partir de 2027, el Hypercar representa el regreso de McLaren a la competición mundial de resistencia con una clara filosofía de rendimiento primero.

Matt Dennington, codirector comercial de McLaren Racing, comentó: "A medida que ganamos impulso antes de nuestro debut en el WEC el próximo año, es fantástico dar la bienvenida a BankPro como socio oficial junto a un grupo de socios líderes en la industria".

"Esta alianza refleja todo lo que representa BankPro", dijo Paolo Broccardo, director ejecutivo de BankPro. "Las carreras de resistencia tienen que ver con la precisión, la resiliencia y el rendimiento al más alto nivel a lo largo del tiempo. Estos son los mismos principios que guían la forma en que construimos nuestras soluciones de banca digital. Apoyar el regreso de McLaren a la cima del automovilismo de resistencia no se trata solo de rendimiento en la pista, sino de respaldar una visión a largo plazo impulsada por la innovación, la disciplina y la excelencia ".

Acerca de BankPro

BankPro es una marca de banca digital privada que ofrece soluciones financieras seguras y flexibles tanto para particulares como para empresas. La plataforma ofrece cuentas multidivisa, cuentas corrientes personales , cuentas de ahorro , transferencias internas sin problemas y servicios bancarios personalizados, complementados con tarjetas de crédito y/o débito premium para un gasto global conveniente. Basado en tecnología avanzada y un enfoque centrado en el cliente, BankPro ofrece una banca eficiente y moderna sin fronteras.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada en 1963 por el piloto de carreras Bruce McLaren. El equipo participó en la primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, la Indianapolis 500 tres veces y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cuatro series de carreras. El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren Mastercard F1 Lando Norris y Oscar Piastri, la SERIE NTT INDYCAR con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y F1 Academy con los miembros del Programa de Desarrollo de Pilotos Ella Lloyd y Ella Stevens. El equipo también compite en el Campeonato F1 Sim Racing como McLaren Shadow.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y un signatario del Compromiso del Deporte para la Acción Climática de las Naciones Unidas. Está comprometido a alcanzar el cero neto para 2040 y fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

