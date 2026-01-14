BankPro annonce son partenariat avec McLaren Endurance Racing pour son entrée dans le championnat du monde d'endurance

NASSAU, Bahamas, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BankPro est fière d'annoncer son partenariat avec les ambitions d'endurance de Racing, en s'associant à l'équipe McLaren United Autosports WEC Hyper Team, l'entrée officielle de McLaren Racing dans le Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC).

Hypercar McLaren WEC

Cette collaboration réunit la haute performance, l'innovation et la précision, des valeurs qui sont au cœur de BankPro et de l'écosystème McLaren Racing. Alors que McLaren revient au sommet du sport automobile d'endurance, BankPro soutient un projet qui allie l'héritage à une ingénierie de pointe et à une vision audacieuse de l'avenir.

Un héritage construit au Mans, un avenir façonné par l'endurance

L'histoire de McLaren dans les courses d'endurance est marquée par des moments inoubliables, dont aucun n'est plus emblématique que les 24 heures du Mans, où McLaren a remporté une victoire légendaire dès ses débuts. Aujourd'hui, McLaren s'apprête à vivre un nouveau chapitre décisif.

L'Hypercar, qui participera au Championnat du monde d'endurance de la FIA à partir de 2027, représente le retour de McLaren dans la compétition mondiale d'endurance, avec une philosophie claire axée sur la performance.

Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing, a commenté, « Alors que nous prenons de l'élan avant nos débuts en WEC l'année prochaine, il est fantastique d'accueillir BankPro en tant que Partenaire Officiel aux côtés d'un groupe de partenaires leaders de l'industrie. »

« Ce partenariat reflète tout ce que BankPro représente », a déclaré Paolo Broccardo, PDG de BankPro, à l'adresse. « Les courses d'endurance sont synonymes de précision, de résistance et de performance au plus haut niveau sur la durée. Ce sont les mêmes principes qui guident l'élaboration de nos solutions bancaires numériques. Soutenir le retour de McLaren au sommet du sport automobile d'endurance n'est pas seulement une question de performance sur la piste, mais aussi de soutien à une vision à long terme fondée sur l'innovation, la discipline et l'excellence. »

À propos de BankPro

BankPro est une marque de banque numérique privée qui offre des solutions financières sécurisées et flexibles aux particuliers et aux entreprises. La plateforme propose des comptes multidevises, des comptes chèques personnels, des comptes d'épargne, des transferts internes transparents et des services bancaires sur mesure, complétés par des cartes de crédit et/ou de débit haut de gamme pour des dépenses pratiques à l'échelle mondiale. S'appuyant sur une technologie de pointe et une approche axée sur le client, BankPro offre des services bancaires efficaces et modernes sans frontières.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondé par le pilote Bruce McLaren en 1963. L'écurie a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 23 championnats du monde de Formule 1, plus de 200 Grands Prix de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis à trois reprises et les 24 heures du Mans à sa première tentative.

McLaren Racing participe à quatre séries de courses. L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec les pilotes McLaren Mastercard F1 Lando Norris et Oscar Piastri, à la NTT INDYCAR SERIES avec les pilotes Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel et Christian Lundgaard, et à la F1 Academy avec les membres du programme de développement des pilotes Ella Lloyd et Ella Stevens. L'équipe participe également au championnat de F1 Sim Racing sous le nom de McLaren Shadow.

McLaren est un champion de la durabilité sur le sport et un signataire de l'engagement des Nations unies en faveur de l'action pour le climat. Elle s'est engagée sur le site à atteindre le niveau zéro d'ici 2040 et à promouvoir une culture diversifiée et inclusive dans l'industrie du sport automobile.

