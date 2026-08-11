Banvelca defende a disciplina em uma era de volatilidade persistente

NOVA YORK, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que a incerteza se torna uma característica permanente da economia global, a Banvelca, o family office que cresceu e se tornou uma organização que administra mais de US$ 70 bilhões em ativos, acredita que é hora de deixar de tratar a volatilidade do mercado como um evento excepcional e, em vez disso, construir instituições projetadas para prosperar em meio a ela, segundo a MP Publishing.

Isabela Herrera. Executiva da Banvelca.

Isabela Herrera, executiva da Banvelca, afirma que investidores e instituições precisam repensar a forma como enfrentam um cenário econômico cada vez mais marcado por volatilidade persistente, incerteza geopolítica, rápidas transformações tecnológicas e crescentes tensões comerciais.

"O que realmente importa não é tentar prever todos os movimentos do mercado, mas manter um processo de investimento disciplinado que permita a tomada de decisões racionais mesmo quando as condições se tornam cada vez mais complexas", disse Herrera.

Como membro da oitava geração de banqueiros internacionais da família Herrera Velutini, Herrera enfatiza que o que distingue as organizações bem-sucedidas não é a capacidade de antecipar todos os eventos, mas a consistência de seus processos, a força de sua cultura corporativa e a disciplina com que executam suas estratégias de longo prazo.

"A vantagem competitiva não vem de reagir mais rápido, mas de manter a clareza e a disciplina para agir quando as circunstâncias incentivam o contrário. Hoje, a estratégia mais eficaz não é evitar a incerteza, mas construir organizações e carteiras de investimento capazes de criar valor a longo prazo, apesar dela", disse ela.

Disciplina não significa evitar riscos.

O modelo de investimento da Banvelca está enraizado em quase dois séculos e meio de experiência em lidar com mudanças econômicas, políticas e financeiras. Fundada em 1781, a empresa acredita que a verdadeira resiliência reside na construção de organizações capazes de absorver a incerteza e se adaptar a ela ao longo do tempo.

"A ruptura não é mais a exceção — é o ponto de partida", disse Herrera. "Uma estratégia de investimento conservadora e de longo prazo como a nossa não significa ficar de fora das oportunidades de investimento. Pelo contrário, exige uma tomada de risco seletiva, fundamentada em análises rigorosas, em vez de se basear no entusiasmo de curto prazo do mercado."

Construindo a arquitetura financeira do futuro

Como CEO da Banvelca, Herrera supervisiona o desenvolvimento institucional da empresa, as iniciativas transfronteiriças e a expansão de longo prazo dos negócios. Ela também dá especial ênfase à convergência entre as finanças tradicionais e os ativos digitais, uma área que considera fundamental para moldar a arquitetura financeira do futuro.

Formada com louvor em Finanças e Ciência de Dados pela NYU Stern School of Business, Herrera ingressou na empresa familiar após atuar como associada sênior na PricewaterhouseCoopers (PwC) em Nova York, onde se concentrou em estratégias de integração e modelagem financeira para fusões e aquisições de grande escala envolvendo instituições financeiras e seguradoras da Fortune 100.

FONTE Banvelca