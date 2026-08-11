Banvelca apuesta por la disciplina en tiempos de volatilidad

NUEVA YORK, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En un entorno donde la incertidumbre forma parte de la nueva realidad, Banvelca, oficina familiar que ha crecido hasta convertirse en una empresa con activos de más de 70.000 millones de dólares, considera que llegó el momento de dejar de considerar la volatilidad como un fenómeno excepcional y empezar a diseñar instituciones capaces de prosperar de forma efectiva, informa MP Publishing.

Isabela Herrera. Banvelca Principal.

Para Isabela Herrera, principal de Banvelca, es preciso replantear la manera en que inversionistas e instituciones enfrentan los desafíos marcados por una volatilidad que ha pasado a ser permanente en el entorno económico global, marcado además por la incertidumbre geopolítica, la aceleración tecnológica y las tensiones comerciales.

"Lo verdaderamente importante no es intentar predecir cada movimiento, sino mantener un proceso de inversión disciplinado que permita tomar decisiones racionales incluso cuando el entorno se vuelve complejo", señaló Herrera.

Como representante de la octava generación de banqueros internacionales de la familia Herrera Velutini, la ejecutiva resalta que lo que realmente diferencia a las organizaciones exitosas no es su capacidad para anticipar cada evento, sino la consistencia de sus procesos, su cultura empresarial y la disciplina con la que ejecutan sus estrategias.

"La ventaja competitiva no está en reaccionar más rápido sino en mantener la claridad suficiente para actuar con disciplina cuando el entorno invite a hacer lo contrario. Por eso la mejor estrategia hoy en día no se basa en evitar la incertidumbre sino en construir organizaciones e inversiones capaces de prosperar en el tiempo", dijo.

Disciplina no significa evitar el riesgo

El modelo de inversión de Banvelca se sustenta en la experiencia de haber atravesado con éxito múltiples generaciones de cambios económicos, políticos y financieros. Fundada en 1781, la empresa sostiene que la verdadera resiliencia está en construir organizaciones capaces de absorber la incertidumbre y adaptarse a ella.

"La disrupción ya no es la excepción, es el punto de partida", dice Herrera. "Una estrategia conservadora y orientada al largo plazo como la nuestra, no implica necesariamente mantenerse al margen de las oportunidades de inversión. Por el contrario, lo ideal es una toma de riesgos selectiva, sustentada en el análisis más que en el entusiasmo momentáneo del mercado".

Arquitectura financiera del futuro

Como directora ejecutiva de Banvelca, Herrera asegura que aparte del desarrollo institucional, las iniciativas transfronterizas y la expansión empresarial a largo plazo, presta particular atención a la convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, donde visualiza la arquitectura financiera del futuro.

Licenciada cum laude en Finanzas y Ciencia de Datos por la NYU Stern School of Business, antes de incorporarse a los negocios familiares, su trabajo como asociada senior en PricewaterhouseCoopers, en Nueva York, estuvo centrado en estrategias de integración y elaboración de modelos financieros para operaciones de fusiones y adquisiciones a gran escala, en las que participaban instituciones financieras y aseguradoras de la lista Fortune 100.

FUENTE Banvelca