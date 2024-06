BAT Brasil abre programa de trainee com desenvolvimento global e salário inicial de R$ 10 mil

Futuros profissionais terão salário competitivo, experiência internacional e possibilidade de contratação em cargo gerencial. As inscrições acontecem entre os dias 19/6 e 12/7.

SÃO PAULO, 21 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A BAT Brasil, empresa global líder em bens de consumo, maior fabricante de cigarro do país e Top Employer número 1 no país, abre inscrições para o programa de trainee Global Graduate. O salário inicial é de R$ 10 mil e as inscrições vão do dia 19/6 ao dia 12/7. As vagas são para as áreas de operações, marketing, agronegócio, RH, TI e finanças, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul e Uberlândia. A previsão de entrada dos selecionados é em outubro deste ano.

Grad Academy, evento que faz parte da formação dos trainees, em Londres.

Com 18 vagas disponíveis, o programa oferece oportunidade de crescimento em uma das maiores empresas do país. Ao longo de 18 meses, os participantes farão a jornada de desenvolvimento focada em liderança e concluirão já contratados em cargos gerenciais. Oito em cada dez participantes são efetivados ao final do programa.

A programação conta com mentoria individual com líderes seniores e a participação no Global Grad Academy, um treinamento intensivo de uma semana na Inglaterra, para desenvolvimento da próxima geração de líderes e das habilidades de liderança comercial.

"Nosso objetivo é formar a nova geração de líderes da BAT. Buscamos pessoas talentosas, diversas, empoderadas, com paixão para vencer e que queiram construir um amanhã melhor, juntos. O programa é uma oportunidade para jovens que desejam desenvolver a carreira em uma grande empresa global, com participação em projetos que desafiem o crescimento profissional e que contribuam para a evolução do nosso negócio", Monique Stony, diretora de RH da multinacional.

Os interessados devem ter três anos de formação, inglês fluente, habilidades de liderança e comunicação, mobilidade para viver em outras regiões e conhecimentos avançados no pacote office. A seleção terá seis etapas: aplicação com perguntas sobre requisitos, teste online de lógica (Pymetrics), entrevista por telefone, dinâmicas em grupo com etapa em inglês, prova de inglês e entrevista final. Para se inscrever, basta acessar o link.

Serviço:

Programa Global Graduate da BAT Brasil.

18 vagas

São Paulo, Rio de Janeiro , Santa Cruz do Sul e Uberlândia.

, do Sul e Uberlândia. Inscrições de 19 de junho a 12 de julho de 2024.

Início previsto para outubro de 2024.

Inscrição: via link.

Salário: R$ 10.000

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445273/BAT_Brasil_Grad_Academy.jpg

FONTE BAT Brasil