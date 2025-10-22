BAT Brasil está entre as 3 empresas mais bem avaliadas por colaboradores em 2025, segundo Glassdoor

Multinacional é uma das vencedoras do prêmio Employer Branding Awards, que também considera as opiniões de ex-colaboradores.

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BAT Brasil foi uma das vencedoras do prêmio Employer Branding Awards 2025. Concedida pelo Glassdoor, site que reúne avaliações de colaboradores e ex-colaboradores, a premiação consagrou a empresa como Top 3 entre as mais bem avaliadas no segmento indústria e manufatura do Brasil.

O terceiro lugar do ranking reforça o fortalecimento da marca empregadora e evidencia práticas de inclusão, inovação e desenvolvimento de talentos. O resultado consolida a companhia como referência para profissionais que buscam crescimento e aprimoramento em um ambiente de trabalho que promove inclusão e bem-estar para os colaboradores.

Os critérios considerados incluem a análise das avaliações anônimas de colaboradores e ex-colaboradores, sem qualquer indicação externa, garantindo que a qualidade da BAT Brasil seja atestada genuinamente.

"É gratificante receber o reconhecimento dos próprios talentos e saber que eles sentem orgulho de trabalhar aqui, se sentem cuidados, ouvidos e desafiados. A cultura da empresa é viva, diversa e colaborativa. A gente acredita em um ambiente leve, com espaço para trocar, aprender e crescer junto. Esse prêmio mostra que essa energia é verdadeira e é vivida na prática todos os dias", afirma Júlia Vannucci, gerente de Talento e Cultura da companhia.

Para entrar na lista das premiadas, uma organização deve ter recebido pelo menos 30 avaliações nos nove atributos analisados pelo Glassdoor: avaliação geral, oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, cultura e valores, diversidade e inclusão, alta liderança, equilíbrio pessoal e profissional, recomendação a amigo e perspectiva de negócios para seis meses. A lista foi elaborada com base nas empresas com as melhores avaliações no Brasil até julho de 2025.

Além dos pacotes de remuneração, benefícios e oportunidades de carreira, as avaliações de colaboradores e ex-colaboradores destacam o ambiente colaborativo e a cultura da empresa. Entre as iniciativas promovidas estão a escuta ativa, programas de treinamento e reconhecimento, flexibilidade e oportunidade de carreira internacional.

Ações de Diversidade e Inclusão também são destaque devido ao programa de aceleração feminina, certificação como a melhor empresa para a comunidade LGBTQIAP+ trabalhar, e ações afirmativas para a contratação e desenvolvimento de pessoas negras e grupos de cultura dedicados à inclusão.

FONTE BAT Brasil