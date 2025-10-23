Comemorando 25 anos de atuação, Instituto BAT Brasil abre inscrições para curso gratuito em empreendedorismo

Edição comemorativa do programa gratuito de capacitação para pequenos empreendedores está com inscrições abertas até o dia 27 de outubro

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Instituto BAT Brasil abre, no Rio, uma nova turma do curso Decola Negócios, que oferece capacitação gratuita em empreendedorismo para quem deseja abrir seu próprio negócio ou aprimorar seus conhecimentos. A edição especial, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, marca a comemoração dos 25 anos do Instituto no fomento ao empreendedorismo como ferramenta de transformação social. Interessados podem se inscrever no site do programa até o dia 27 de outubro. Serão 40 vagas voltadas para maiores de 18 anos e preenchidas por ordem de inscrição.

As aulas acontecem entre os dias 27 e 31 de outubro (das 13h30 às 17h30), na sede do Projeto O Sol, mantido pelo Santuário do Cristo Redentor, no Jardim Botânico. Os alunos terão uma semana de curso intensivo para aprender noções básicas de negócios. Depois das aulas presenciais, os alunos passarão por uma mentoria de 90 dias para guiá-los na jornada empreendedora. Ao longo do processo, os participantes aprendem a desenvolver produtos, calcular custos, realizar pesquisas de mercado, criar estratégias de vendas e organizar as finanças, transformando ideias em fontes reais de renda.

Programa que transforma vidas

O Decola já formou mais de 1.500 pessoas em 16 estados brasileiros, com foco em oferecer conteúdo prático e mentoria personalizada para quem busca estruturar ou expandir um pequeno negócio.

"Acreditamos no empreendedorismo como ferramenta de transformação e autonomia. O Decola Negócios é um programa direto, acessível e feito para quem precisa de ajuda prática para sair do plano das ideias e colocar o negócio para rodar", afirma Nicole Hajj, diretora do Instituto BAT Brasil.

Ao longo dos últimos seis anos, os resultados do programa mostram a contribuição para transformar a vida dos participantes. Após a realização do curso, os alunos beneficiados perceberam um aumento de 30% na sua renda média mensal. Além disso, 84% passaram a fazer mais refeições diárias e 96% a acreditar em um futuro melhor.

