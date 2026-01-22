BAT Brasil celebra 15 anos como Top Employer e conquista 1º lugar no ranking nacional e regional na América Latina

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BAT Brasil foi reconhecida pela 15ª vez como Top Employer, reafirmando sua posição de destaque no mercado brasileiro. Em 2026, a companhia volta ao topo do ranking nacional, mantendo uma trajetória de excelência em gestão de pessoas. Esse histórico impulsionou resultados regionais: outros três países conquistaram o 1º lugar em seus rankings, garantindo à companhia a liderança na América Latina. O resultado reflete a cultura organizacional construída de forma consistente entre Brasil, Chile, Argentina e Peru.

Usina da BAT Brasil em Santa Cruz do Sul.

Na prática, esse reconhecimento traduz iniciativas que promovem bem-estar, flexibilidade, inclusão, escuta ativa e oportunidades de desenvolvimento de carreira e liderança. Um exemplo é o programa Live Well, que reúne ações de saúde emocional, como o incentivo ao uso consciente das telas e o equilíbrio entre encontros virtuais e presenciais. O programa conta com práticas, como o Flex Day, um dia livre ao ano para que possam cuidar de si ou celebrar momentos especiais; o Short Friday, realizado no verão, permitindo que todos saiam cedo às sextas-feiras. Além disso, o colaborador tem a possibilidade de um período sabático, possibilitando afastamento por até 12 meses. Outra iniciativa é a Better Meetings, que promove reuniões objetivas e produtivas, ampliando a autonomia dos colaboradores na organização da rotina.

A agenda de diversidade e inclusão é fortalecida pelos Grupos de Cultura JUNTOS CON ELAS (gênero), PLURAL (LGBTQIAPN+) e BAOBÁ (raça), que promovem diálogo e ações práticas de inclusão. Uma rede de 70 embaixadores atua na América Latina, conectando países, fortalecendo a integração regional e disseminando valores comuns.

A cultura de inovação e transformação digital também é vivida no cotidiano da empresa, destacando-se a célula digital em RH para automação de processos, treinamentos em inovação, agilidade e IA, além de equipes multidisciplinares para desenvolver soluções digitais. Em busca de novidades, a empresa participa de eventos como Rio Innovation Week, faz imersões de executivos em centros de inovação na China e no Vale do Silício (EUA), investe em programas de inovação aberta e capacitação da liderança, tornando a transformação digital cotidiana e preparando o time para desafios do futuro.

"A certificação Top Employer pelo 15º ano e o 1º lugar nos rankings do Brasil e da América Latina mostram que estamos nos desafiando e reinventando constantemente, em linha com as mudanças do mercado e da sociedade. Temos orgulho da proposta ímpar de valor aos colaboradores, o que fortalece a posição de excelência nas práticas de gestão de pessoas", afirma Monique Stony, diretora de RH, Cultura e Inclusão da BAT Latam South. "Programas de desenvolvimento, bem-estar, processos digitais e uma cultura de escuta ativa são elementos chave que permitem atrair, desenvolver e reter talentos ao longo do tempo", finaliza.

Para quem deseja construir carreira na BAT, mais informações e oportunidades estão disponíveis no site, no LinkedIn e na página do Instagram @bat_brasil_oficial.

