BAT Brasil celebra 15 anos como Top Employer e conquista 1º lugar no ranking nacional e regional na América Latina

Notícias fornecidas por

BAT Brasil

22 jan, 2026, 17:12 GMT

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BAT Brasil foi reconhecida pela 15ª vez como Top Employer, reafirmando sua posição de destaque no mercado brasileiro. Em 2026, a companhia volta ao topo do ranking nacional, mantendo uma trajetória de excelência em gestão de pessoas. Esse histórico impulsionou resultados regionais: outros três países conquistaram o 1º lugar em seus rankings, garantindo à companhia a liderança na América Latina. O resultado reflete a cultura organizacional construída de forma consistente entre Brasil, Chile, Argentina e Peru.

Continue Reading
Usina da BAT Brasil em Santa Cruz do Sul.
Usina da BAT Brasil em Santa Cruz do Sul.

Na prática, esse reconhecimento traduz iniciativas que promovem bem-estar, flexibilidade, inclusão, escuta ativa e oportunidades de desenvolvimento de carreira e liderança. Um exemplo é o programa Live Well, que reúne ações de saúde emocional, como o incentivo ao uso consciente das telas e o equilíbrio entre encontros virtuais e presenciais. O programa conta com práticas, como o Flex Day, um dia livre ao ano para que possam cuidar de si ou celebrar momentos especiais; o Short Friday, realizado no verão, permitindo que todos saiam cedo às sextas-feiras. Além disso, o colaborador tem a possibilidade de um período sabático, possibilitando afastamento por até 12 meses.  Outra iniciativa é a Better Meetings, que promove reuniões objetivas e produtivas, ampliando a autonomia dos colaboradores na organização da rotina.   

A agenda de diversidade e inclusão é fortalecida pelos Grupos de Cultura JUNTOS CON ELAS (gênero), PLURAL (LGBTQIAPN+) e BAOBÁ (raça), que promovem diálogo e ações práticas de inclusão. Uma rede de 70 embaixadores atua na América Latina, conectando países, fortalecendo a integração regional e disseminando valores comuns.    

A cultura de inovação e transformação digital também é vivida no cotidiano da empresa, destacando-se a célula digital em RH para automação de processos, treinamentos em inovação, agilidade e IA, além de equipes multidisciplinares para desenvolver soluções digitais. Em busca de novidades, a empresa participa de eventos como Rio Innovation Week, faz imersões de executivos em centros de inovação na China e no Vale do Silício (EUA), investe em programas de inovação aberta e capacitação da liderança, tornando a transformação digital cotidiana e preparando o time para desafios do futuro.  

"A certificação Top Employer pelo 15º ano e o 1º lugar nos rankings do Brasil e da América Latina mostram que estamos nos desafiando e reinventando constantemente, em linha com as mudanças do mercado e da sociedade. Temos orgulho da proposta ímpar de valor aos colaboradores, o que fortalece a posição de excelência nas práticas de gestão de pessoas", afirma Monique Stony, diretora de RH, Cultura e Inclusão da BAT Latam South. "Programas de desenvolvimento, bem-estar, processos digitais e uma cultura de escuta ativa são elementos chave que permitem atrair, desenvolver e reter talentos ao longo do tempo", finaliza.   

Para quem deseja construir carreira na BAT, mais informações e oportunidades estão disponíveis no site, no LinkedIn e na página do Instagram @bat_brasil_oficial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867591/imagem.jpg

FONTE BAT Brasil

Da mesma fonte

Comemorando 25 anos de atuação, Instituto BAT Brasil abre inscrições para curso gratuito em empreendedorismo

O Instituto BAT Brasil abre, no Rio, uma nova turma do curso Decola Negócios, que oferece capacitação gratuita em empreendedorismo para quem deseja...

BAT Brasil está entre as 3 empresas mais bem avaliadas por colaboradores em 2025, segundo Glassdoor

A BAT Brasil foi uma das vencedoras do prêmio Employer Branding Awards 2025. Concedida pelo Glassdoor, site que reúne avaliações de colaboradores e...
More Releases From This Source

Explorar

Tobacco

Tobacco

Agriculture

Agriculture

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics