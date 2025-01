BAT Brasil é a empresa mais vezes certificada com o selo Top Employers no País

A companhia foi reconhecida pelo Top Employer 2025 pela 14ª vez consecutiva como uma das empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas

SAO PAULO, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A BAT Brasil, líder no mercado nacional de cigarros, foi reconhecida pela 14ª vez consecutiva como uma das empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas do Brasil, ao receber o selo Top Employers 2025. Esta conquista a consolida como a empresa brasileira que há mais tempo recebe o certificado no país.

Para Monique Stony, diretora de Recursos Humanos, Cultura e Inclusão da BAT Brasil, a certificação reflete o empenho constante da empresa em oferecer um ambiente de trabalho que respeite as experiências de seus colaboradores e promova seu desenvolvimento contínuo.

"A certificação comprova que temos as melhores práticas em gestão de pessoas, benefícios, políticas de diversidade, inclusão e carreira para todos nossos colaboradores. A BAT Brasil sempre foi reconhecida por ser uma companhia que busca olhar para o seu entorno e fazer o melhor pelos seus colaboradores e pela comunidade. Então isso está no nosso DNA, faz parte da composição dos nossos valores ao longo da história da BAT Brasil", explica.

Na BAT Brasil, entre as iniciativas que se destacaram estão as de escuta ativa dos colaboradores, com a implementação de pesquisas e de grupos de cultura que agilizam a implementação de melhorias; foco em um ambiente de trabalho que ofereça boas experiências ao colaborador, com programas de reconhecimento e benefícios; e a criação do BATFlex, como a short Friday, dia de folga e a possibilidade de o colaborador tirar um ano sabático.

Além dessas, ações de Diversidade e Inclusão também são aspectos premiados devido à ampliação do programa de aceleração feminina, a certificação como a melhor empresa para a comunidade LGBTQIAP+ trabalhar, as ações afirmativas para a contratação e desenvolvimento de pessoas negras e grupos de cultura dedicados à inclusão.

Com o propósito de "Construir um Amanhã MelhorTM", a BAT Brasil conta com aproximadamente 5 mil colaboradores oferecendo uma ampla gama de programas de desenvolvimento profissional, além da possibilidade de atuação global em uma companhia presente em mais de 170 mercados.

Além da BAT Brasil, o grupo BAT recebeu o selo Global Top Employer pelo 8º ano consecutivo e foi certificada em 38 países ao redor do mundo, incluindo Argentina, Chile, Colômbia e Peru na América do Sul.

