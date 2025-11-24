Bayer doa caminhão transmódulo para fortalecer agricultura familiar e produção de algodão no Norte de Minas

Equipamento agiliza o transporte e aumenta a eficiência. Para elevar a produtividade, agricultores da Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti também adotam novas tecnologias nas lavouras

CATUTI, Brasil, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte do seu compromisso com o fortalecimento e capacitação de pequenos agricultores em países em desenvolvimento, a Bayer doou um caminhão transmódulo à Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti (Coopercat), em Minas Gerais. O veículo é utilizado para o transporte de fardos pré-compactados de algodão do campo à unidade de beneficiamento, em Catuti. Ao todo, foram investidos R$ 150 mil na compra desse equipamento, que facilitará a logística da colheita e beneficiará pequenos produtores associados.

O transmódulo é usado para transportar fardos pré-compactados de algodão do campo à unidade de beneficiamento em Catuti Segundo o assessor da Coopercat, com o apoio de novas tecnologias, produtores de Catuti colheram até 400 arrobas de algodão por hectare, ante uma média regional de 250 arrobas

O investimento da Bayer, em parceria com a Coopercat, contribui para modernizar a cadeia produtiva do algodão e fortalecer a atuação dos pequenos produtores no Norte de Minas Gerais. Esse avanço local se alinha ao cenário nacional, no qual o Brasil, líder nas exportações de algodão em pluma, é referência em qualidade, inovação e sustentabilidade na cotonicultura.

Na avaliação do técnico agropecuário e assessor da Coopercat, José Tibúrcio de Carvalho Filho, a iniciativa reforça a viabilidade econômica da cotonicultura na região. Segundo ele, além da tecnologia empregada nos últimos anos, o transmódulo tem contribuído com o processo de modernização das lavouras. "A colheita manual ficou no passado, devido a fatores como contaminação por polipropileno, ausência de mão obra, além do seu alto custo. O transmódulo contribuirá para agilizar o transporte do algodão em caroço, reduzir custos e aumentar a eficiência no campo", diz.

De acordo com o diretor-executivo de Algodão e Relacionamento com Stakeholders da Divisão Agrícola da Bayer, Fernando Prudente, investir na agricultura familiar é essencial para a sustentabilidade do setor. "Ao apoiar pequenos produtores com tecnologia, capacitação e infraestrutura, contribuímos para a resiliência dos sistemas agrícolas e para o desenvolvimento econômico regional", afirma.

Como parte das ações voltadas a retomar a produtividade do algodão no Norte de Minas, a Bayer mantém uma parceria com a Coopercat há cerca de 20 anos para transferência de tecnologia, doação de sementes de alta performance e ferramentas digitais, além de treinamentos técnicos. Recentemente, doou sacos de sementes certificadas Deltapine com biotecnologia Bollgard® 3 RRFlex®, adaptadas ao clima semiárido da Caatinga, que oferecem proteção contra as principais lagartas da cultura e resistência a doenças.

Em 2024, a multinacional também doou um drone para aplicações de inseticidas e capacitou os produtores rurais quanto ao uso da ferramenta. Com essa tecnologia, foi possível reduzir os danos causados pelo bicudo-do-algodoeiro, praga que, no passado, foi responsável por dizimar lavouras na região.

"A parceria possibilita que agricultores familiares adotem práticas avançadas de agricultura digital para aumentar a eficiência e a sustentabilidade do manejo. O fortalecimento da cadeia do algodão no Norte de Minas é estratégico para o Brasil, que, desde 2024, lidera as exportações mundiais de algodão em pluma. Minas Gerais ocupa a terceira posição entre os maiores produtores nacionais", explica o executivo da Bayer.

Segundo José Tibúrcio, a combinação entre biotecnologia e agricultura digital contribuiu para elevar a produtividade das lavouras familiares acima da média nacional na região. "Tivemos produtores que colheram até 400 arrobas por hectare, em relação a uma média regional de 250 arrobas por hectare, com pluma de alta qualidade", acrescenta.

Sobre a Coopercat

A Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti (Coopercat) reúne mais de 970 produtores associados, cuja principal atividade é a pecuária leiteira e de corte, complementada pelo cultivo de sorgo para produção de forragem e o algodão, que tem aproveitamento dentro e fora da porteira. Além de o caroço ser usado na alimentação animal, a fibra abastece a indústria têxtil e seus subprodutos têm várias aplicações entre elas na área farmacêutica em cidades mineiras como Pirapora, Curvelo, Araçaí, Guaranésia, entre outras.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830863/Transm_dulo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830864/Tib_rcio.jpg

FONTE Bayer