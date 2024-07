BEAUTIFUL INDIA, a marca global de estilo de vida de luxo da Índia, anuncia sua estreia global como Parceira Oficial da India House nas Olimpíadas de Paris 2024

PARIS, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Enquanto o mundo se reúne para comemorar o espírito de unidade, paz e fraternidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a BELA MARCA INDIA faz sua estreia global como parceira oficial na India House.

A India House é a casa de campo inaugural do país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conceituada pela Reliance Foundation em parceria com a Associação Olímpica Indiana (IOA).

BEAUTIFUL INDIA: Luxury Perfume Range BEAUTIFUL INDIA: Luxury Candle Range

A BEAUTIFUL INDIA é muito mais do que uma marca global de estilo de vida de luxo. É uma celebração sensorial da Índia e da sua filosofia intemporal, 'Vasudhaiva Kutumbakam', sânscrito para 'O Mundo é Uma Família'.

A BELA ÍNDIA lembra uma das profundas verdades da vida da Índia e estimula as pessoas a fazer a jornada que realmente importa — a jornada da cabeça ao coração.

Criado para atrair as sensibilidades de um público global grande e exigente e convidá-los a tornar a vida consciente e consciente um estilo de vida, ele se oferece para ser o catalisador dessas jornadas internas de autodescoberta — uma saída ousada de outras marcas no espaço de luxo que tendem a sublinhar o aprimoramento externo.

Fiel à filosofia de "O mundo é uma família", 28 ingredientes reunidos de 22 países em todo o mundo se juntam aos ingredientes da Índia, juntamente com as águas glaciais do Himalaia, para criar a BELA experiência da ÍNDIA.

Após o lançamento em Paris, a BELA linha de luxo INDIA, composta por perfumes de luxo, velas de luxo, banho de luxo e cuidados com o corpo, será lançada nos próximos 12 a 18 meses em lojas selecionadas em Paris, Milão, Munique, Londres, Nova York, Los Angeles, Tóquio, Xangai, Sydney, Moscou e Dubai. O lançamento na Índia está previsto para setembro de 2024.

A marca estará disponível online até setembro de 2024.

As quatro fragrâncias Marquis foram inspiradas pelas verdades simples, mas mais profundas da Índia: que somos todos UM e que a PAZ é a nossa verdadeira natureza. VOCÊ e eu carregamos a mesma chama divina da vida, e nos AMAMOS como amamos nosso verdadeiro eu.

Praveen Kenneth, fundador da BELA ÍNDIA, disse: "A marca é uma celebração da Índia e seu lembrete para que façamos a jornada da nossa cabeça ao nosso coração, tanto quanto é uma celebração da versão mais elevada do indivíduo. E que melhor lugar e ocasião para fazer nossa estreia global do que como parceiros oficiais da inaugural India House, Paris. Através desta parceria, estamos felizes em destacar a profundidade da Índia em um cenário mundial tão importante."

"A Brand BEAUTIFUL INDIA foi criada para inspirar o mundo a fazer essa jornada da cabeça ao coração", conclui Praveen Kenneth.

Mestres perfumistas de três das casas de fragrâncias mais icônicas do mundo, Robertet da França, Givaudan da Suíça e Iberchem da Espanha, colaboraram para capturar a essência da Índia e criar uma expressão sensorial de UM, PAZ, VOCÊ e AMOR.

Todos os BELOS produtos de luxo DA ÍNDIA são unissex, veganos, livres de crueldade, biodegradáveis, hipoalergênicos, limpos e livres de parabenos e ftalatos. Todos os ingredientes utilizados são de origem ética. A marca está comprometida em aprender e aprimorar suas ofertas, para garantir que todos os seus produtos sejam ambientalmente conscientes.

Mais informações em: https://www.beautifulindia.com/

