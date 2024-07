BEAUTIFUL INDIA, la marque de luxe indienne, annonce ses débuts mondiaux en tant que partenaire officiel de la Maison de l'Inde aux Jeux olympiques de Paris 2024.

PARIS, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se rassemble pour commémorer l'esprit d'unité, de paix et de fraternité lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la marque BEAUTIFUL INDIA fait ses débuts mondiaux en tant que partenaire officiel de la Maison de l'Inde.

India House est la première maison de campagne du pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024, conçue par la Reliance Foundation en partenariat avec l'Association olympique indienne (AIO).

BEAUTIFUL INDIA: Luxury Perfume Range BEAUTIFUL INDIA: Luxury Candle Range

BEAUTIFUL INDIA est bien plus qu'une marque mondiale de style de vie luxueux. Il s'agit d'une célébration sensorielle de l'Inde et de sa philosophie intemporelle, «Vasudhaiva Kutumbakam», , ce qui signifie en sanskrit «Le monde est une seule famille».

BEAUTIFUL INDIA rappelle les vérités profondes de la vie en Inde et incite les gens à faire le voyage qui compte vraiment - le voyage de la tête au cœur .

Conçue pour faire appel aux sensibilités d'un large public mondial exigeant et l'inviter à faire d'un mode de vie conscient et attentif un style de vie, elle se propose d'être le catalyseur de ces voyages intérieurs de découverte de soi - une différence audacieuse par rapport aux autres marques du secteur du luxe qui ont tendance à mettre l'accent sur l'amélioration extérieure.

Fidèles à la philosophie «Le monde est une famille», 28 ingrédients provenant de 22 pays du monde entier s'ajoutent aux ingrédients indiens, ainsi qu'aux eaux glaciaires de l'Himalaya, pour créer l'expérience BEAUTIFUL INDIA.

Après le lancement à Paris, la gamme de luxe BEAUTIFUL INDIA, qui comprend des parfums de luxe, des bougies de luxe ( ), des soins de luxe pour le bain et le corps, sera déployée au cours des 12 à 18 prochains mois dans des magasins sélectionnés à Paris, Milan, Munich, Londres, New York, Los Angeles, Tokyo, Shanghai, Sydney, Moscou et Dubaï. Le lancement en Inde est prévu pour septembre 2024.

La marque sera disponible en ligne d'ici septembre 2024.

Les quatre parfums Marquis ont été inspirés par les vérités les plus simples mais les plus profondes de l'Inde : que nous sommes tous UN et que la PAIX est notre véritable nature. VOUS et moi portons la même flamme divine de vie, et nous nous AIMONS les uns les autres comme nous aimons notre vrai moi.

Praveen Kenneth, fondateur de BEAUTIFUL INDIA, a déclaré : « La marque est une célébration de l'Inde et nous rappelle de faire le voyage de notre tête à notre cœur, tout autant qu'elle est une célébration de la version la plus élevée de l'individu. Et quel meilleur endroit et quelle meilleure occasion pour faire nos débuts dans le monde qu'en tant que partenaires officiels de l'inauguration de la Maison de l'Inde, à Paris. Grâce à ce partenariat, nous sommes heureux de mettre en lumière la profondeur de l'Inde sur une scène mondiale aussi importante ».

« La marque BEAUTIFUL INDIA a été créée pour inciter le monde à passer de la tête au cœur », conclut Praveen Kenneth.

Les maîtres parfumeurs de trois des plus grandes maisons de parfums au monde, Robertet (France), Givaudan (Suisse) et Iberchem (Espagne), ont collaboré pour capturer l'essence de l'Inde et créer une expression sensorielle de l'UN, de la PAIX, du VOUS et de l'AMOUR.

Chaque produit de luxe BEAUTIFUL INDIA est unisexe, végétalien, cruelty-free, biodégradable, hypoallergénique, propre et sans parabènes ni phtalates. Tous les ingrédients utilisés proviennent de sources éthiques. La marque s'engage à apprendre et à améliorer ses offres, afin de s'assurer que tous ses produits sont respectueux de l'environnement.

Plus d'informations sur : https://www.beautifulindia.com/

Suivez-nous sur :

https://www.instagram.com/brandbeautifulindia

https://www.facebook.com/brandbeautifulindia

