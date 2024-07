BEAUTIFUL INDIA, die globale Luxus-Lifestyle-Marke aus Indien, gibt ihr globales Debüt als offizieller Partner des India House bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris bekannt

PARIS, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Während sich die Welt versammelt, um bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dem Geist der Einheit, des Friedens und der Brüderlichkeit zu gedenken, gibt die Marke BEAUTIFUL INDIA ihr globales Debüt als offizieller Partner im India House.

Das India House ist das erste Landhaus des Landes bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Es wurde von der Reliance Foundation in Zusammenarbeit mit der Indian Olympic Association (IOA) konzipiert.

BEAUTIFUL INDIA: Luxury Perfume Range BEAUTIFUL INDIA: Luxury Candle Range

BEAUTIFUL INDIA ist viel mehr als eine globale Luxus-Lifestyle-Marke. Es ist eine sinnliche Feier Indiens und seiner zeitlosen Philosophie:„Vasudhaiva Kutumbakam", Sanskrit für „Die Welt ist eine Familie".

BEAUTIFUL INDIA erinnert an die tiefen Lebenswahrheiten Indiens und regt die Menschen dazu an, die Reise zu machen, auf die es wirklich ankommt - die Reise vom Kopf zum Herzen.

Sie soll die Sensibilität eines großen, anspruchsvollen globalen Publikums ansprechen und sie dazu einladen, ein bewusstes, achtsames Leben zu einem Lebensstil zu machen. Sie bietet sich als Katalysator für diese inneren Reisen der Selbstentdeckung an - eine mutige Abkehr von anderen Marken im Luxusbereich, die dazu neigen, äußere Verbesserungen zu betonen.

Getreu der Philosophie „Die Welt ist eine Familie" vereinen sich 28 Zutaten aus 22 Ländern der Welt mit den Zutaten aus Indien und dem Gletscherwasser des Himalaya zum Erlebnis BEAUTIFUL INDIA.

Nach der Markteinführung in Paris wird das Luxus-Sortiment BEAUTIFUL INDIA, bestehend aus Luxus-Parfüms, Luxus-Kerzen, Luxus-Bad & Körperpflege, in den nächsten 12-18 Monaten in ausgewählten Geschäften in Paris, Mailand, München, London, New York, LA, Tokio, Shanghai, Sydney, Moskau und Dubai eingeführt. Der Start in Indien ist für September 2024 geplant.

Die Marke wird bis September 2024 online verfügbar sein.

Die vier Marquis-Düfte wurden von den einfachen, aber tiefgründigen Wahrheiten Indiens inspiriert: dass wir alle EINS sind und dass FRIEDEN unsere wahre Natur ist. DU und ich tragen dieselbe göttliche Flamme des Lebens in uns, und wir LIEBEN uns gegenseitig, so wie wir unser wahres Selbst lieben.

Praveen Kenneth, Gründer von BEAUTIFUL INDIA, sagte: „Die Marke ist eine Feier Indiens und eine Erinnerung an uns, die Reise von unserem Kopf zu unserem Herzen zu machen, ebenso wie eine Feier der höchsten Version des Individuums. Und was wäre ein besserer Ort und eine bessere Gelegenheit, um unser globales Debüt zu geben, als als offizieller Partner der Eröffnung des India House in Paris. Wir freuen uns, dass wir durch diese Partnerschaft die Tiefe Indiens auf einer so wichtigen Weltbühne hervorheben können."

„Die Marke BEAUTIFUL INDIA wurde geschaffen, um die Welt zu inspirieren, die Reise vom Kopf zum Herzen anzutreten", sagt Praveen Kenneth abschließend.

Meisterparfümeure von drei der bekanntesten Parfümhäuser der Welt, Robertet aus Frankreich, Givaudan aus der Schweiz und Iberchem aus Spanien, haben sich zusammengetan, um die Essenz Indiens einzufangen und einen sinnlichen Ausdruck von EINS, FRIEDEN, DU und LIEBE zu schaffen.

Jedes sorgfältig hergestellte Luxusprodukt von BEAUTIFUL INDIA ist unisex, vegan, tierversuchsfrei, biologisch abbaubar, hypoallergen, sauber und frei von Parabenen und Phthalaten. Alle verwendeten Inhaltsstoffe stammen aus ethischen Quellen. Die Marke ist bestrebt, ihr Angebot zu erweitern und zu verbessern, um sicherzustellen, dass alle ihre Produkte umweltbewusst sind.

