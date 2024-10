Biban24 Forum: fórum de PME da região reúne startups e empreendedores inovadores de todo o mundo para colaborar e esclarecer sobre o ecossistema de startups

RIAD, Arábia Saudita, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Biban24 Forum, principal startup, empreendimento e PME do Reino, reunirá os investidores, mentes empresariais e líderes mais inovadores do mundo para fazer networking, colaborar e criar soluções pioneiras para os desafios empresariais mais urgentes.

Retornando ao Centro de Exposições e Conferência de Riad entre 5 a 9 de novembro de 2024, o fórum desse ano terá como base o sucesso do Biban 23, recebendo mais de 250 palestrantes e mais de 120.000 participantes do Reino e de outros lugares.

Organizado por Monsha'at, a autoridade geral das pequenas e médias empresas do Reino da Arábia Saudita, o tema do Biban24 Forum é Global Destination for Opportunities (Destino Global para Oportunidades), destacando o foco do fórum em avançar o crescimento e desenvolvimento do ecossistema empreendedor saudita para empreendedores locais e internacionais.

Programado para sediar 420 oficinas, o fórum criará um ambiente afirmativo e propício para mais de 120.000 participantes colaborarem e compartilharem insights e ideias. Ao promover inovação e parcerias verdadeiramente impactantes, o fórum também oferecerá aos participantes acesso a mais de 150 entidades de capacitação dos setores público e privado.

Fundamentalmente, o encontro convidará os participantes para explorar 9 portas-chave com vista de atingir suas metas e se preparar para o sucesso de longo prazo, fazendo networking e trocando ideias e insights.

Sami Ibrahim Alhussaini, governador, autoridade geral das pequenas e médias empresas, Monsha'at:

"Com a Arábia Saudita continuando a servir como uma porta de entrada para uma vasta gama de possibilidades em uma variedade de mercados, o Biban24 Forum fornece aos investidores da região e ao redor do mundo uma plataforma oportuna para explorar novas e emergentes oportunidades com o potencial para impulsionar expressivamente suas perspectivas de negócios. Ao promover um ambiente propício à colaboração, a troca significativa de ideias e a inovação, a conferência reunirá ainda mais empreendedores iniciantes e estabelecidos, fundadores de startups e líderes para promover o ecossistema regional e global das PMEs, criando um futuro mais próspero para todos."

O Biban24 Forum chega em um momento quando o Reino continua a dar passos importantes em direção ao crescimento da sua economia nacional e levantar seu perfil no cenário global como um grande centro de investimento. Guiada pela Vision 2030, a Arábia Saudita embarcou em uma jornada de transformação social e econômica, delineando e implementando uma série de estratégias totalmente direcionadas a diversificar a economia e efetivar uma mudança duradoura em todas as áreas da sociedade.

No início deste ano, a Arábia Saudita ficou em 3º no relatório de 2023-2024 da Global Entrepreneurship Monitor. A pontuação do Índice Nacional de Contexto de Empreendedorismo do Reino aumentou de 5,0 em 2019 para 6,3 em 2023.

Com o Biban firmemente estabelecido como um dos principais fóruns globais de PME, o Reino está preparado para ainda mais crescimento econômico e diversificação, estimulando o avanço contínuo do setor saudita de PME e aprimorando seu perfil como um destino atrativo para parcerias e investimentos globais.

FONTE Biban24 Forum