Biban24論壇即將舉辦 共商創業生態系統發展之道

- 沙特阿拉伯領先的中小型企業論壇將匯聚創新初創企業和創業者，共謀合作，推動創業生態系統發展

沙特阿拉伯利雅得2024年10月2日 /美通社/ -- 作為沙特阿拉伯領先的創業、初創企業和中小企業論壇，Biban24 Forum將匯聚全球最具創新精神的投資者、商界精英和領袖，為他們提供交流合作的平台，共謀重大商業挑戰的解決之道。

繼Biban23取得成功後，今年的論壇將於2024年11月5日至9日重返Riyadh Front Exhibition & Conference Center會展中心，屆時將有250多位演講嘉賓和來自沙特國內外的120,000多名與會者出席。

Biban24 Forum由沙特阿拉伯王國中小企業總局(Monsha'at)主辦，圍繞「全球機遇的目的地」這個主題，重點討論如何促進沙特本國和國際創業生態系統的擴大和發展。

本次論壇計劃舉辦420場研討會，將為120,000多名與會者創造一個積極且有利的環境，以便開展合作並分享見解和想法。為了促成真正有影響力的創新合作，論壇還將為與會者提供與來自私營和政府部門的150多個扶持實體接觸的機會。

最重要的是，本次論壇將帶領與會者探索9個關鍵領域，以期通過建立聯系、交流思想和見解來實現他們的目標，並為長期成功做好准備。

沙特中小企業總局局長Sami Ibrahim Alhussaini表示：「沙特阿拉伯一直是通往不同市場豐富機遇的門戶，Biban24 Forum為來自本國和世界各地的投資者提供了一個探索新興機遇的高效平台，這些機遇有可能極大地提升他們的商業前景。本次論壇將打造一個有利於建立合作、開展有意義的思想交流和促進創新的平台，讓更多新興和成熟的企業家、創業者和領導者匯聚一堂，共同促進地區和全球中小企業生態系統的發展，為所有人創造一個更加繁榮的未來。」

Biban24 Forum的舉辦正值沙特在加強國家經濟發展和提高其作為全球主要投資中心的地位方面取得重大進展之際。在「2030願景」的指引下，沙特阿拉伯已踏上了社會和經濟轉型的征程，制定並實施了多種戰略，旨在實現經濟多元化，並在社會各個領域產生持久的積極影響。

沙特阿拉伯在今年早些時候發布的《2023-2024年全球創業觀察》報告中排名第三，其國家創業背景指數從2019年的5.0上升到2023年的6.3。

隨著Biban作為全球主要中小企業論壇的地位已經十分牢固，沙特阿拉伯將進一步實現經濟增長和多元化，推動沙特中小企業的持續發展，並提升其作為全球合作和投資理想之地的形象。

欲了解有關Biban24 Forum的更多信息，請訪問：https://bibanglobal.sa/

SOURCE Biban24 Forum