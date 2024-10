Forum Biban24 : le forum phare des PME de la région réunit des jeunes pousses et des entrepreneurs du monde entier pour collaborer et faire la lumière sur l'écosystème des startups

RIYAD, Arabie saoudite, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le forum Biban24, le fleuron des startups, de l'entrepreneuriat et des PME du Royaume, est prêt à rassembler les investisseurs, les experts du secteur et les dirigeants les plus innovants du monde pour créer des réseaux, collaborer et trouver des solutions aux défis commerciaux les plus pressants.

De retour au Riyadh Front Exhibition & Conference Center du 5 au 9 novembre 2024, le forum de cette année s'appuiera sur le succès du Biban 23, accueillant plus de 250 conférenciers et plus de 120 000 participants du Royaume et d'ailleurs.

Organisé par Monsha'at, l'Autorité générale des PME du Royaume d'Arabie saoudite, le forum Biban24 a pour thème Global Destination for Opportunities, soulignant l'objectif du forum de faire progresser la croissance et le développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien pour les entrepreneurs locaux et internationaux.

Prévu pour accueillir 420 ateliers, le forum créera un environnement stimulant pour plus de 120 000 participants, qui pourront ainsi collaborer et partager leurs points de vue et leurs idées. Favorisant l'innovation et un travail de partenariat réellement efficace, le forum permettra également aux participants d'accéder à plus de 150 entités d'habilitation issues des secteurs privé et public.

Le rassemblement invitera les participants à explorer neuf voies clés en vue d'atteindre leurs objectifs et de se préparer à un succès à long terme par la mise en réseau et l'échange d'idées et de points de vue.

Sami Ibrahim Alhussaini, gouverneur, Autorité générale des PME, Monsha'at :

« L'Arabie saoudite continuant à servir de porte d'entrée vers un large éventail de possibilités dans une grande diversité de marchés, le forum Biban24 offre aux investisseurs de la région et du monde entier une plateforme pour explorer des opportunités nouvelles et émergentes susceptibles d'améliorer considérablement leurs perspectives d'affaires. En favorisant un environnement propice à la collaboration, à l'échange d'idées et à l'innovation, la conférence devrait rassembler encore plus d'entrepreneurs en herbe et établis, de fondateurs de startups et de dirigeants afin de renforcer l'écosystème régional et mondial des PME et de créer un avenir plus prospère pour tous. »

Le Forum Biban24 arrive à un moment où le Royaume continue à faire des progrès significatifs pour soutenir son économie nationale et améliorer son profil sur la scène mondiale en tant que centre d'investissement majeur. Guidée par la Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est engagée sur la voie de la transformation sociale et économique, en définissant et en mettant en œuvre une série de stratégies entièrement axées sur la diversification de l'économie et la réalisation de changements positifs durables dans tous les domaines sociétaux.

Au début de cette année, l'Arabie saoudite s'est classée troisième dans le rapport 2023-2024 du Global Entrepreneurship Monitor. Le score de l'indice national du contexte entrepreneurial du Royaume est passé de 5,0 en 2019 à 6,3 en 2023.

Biban étant désormais fermement établi comme l'un des principaux forums mondiaux pour les PME, le Royaume est prêt à poursuivre sa croissance et sa diversification économiques, à stimuler le développement continu du secteur des PME saoudiennes et à renforcer son profil en tant que destination attrayante pour les partenariats et les investissements mondiaux.

