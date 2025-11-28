Bicicletas elétricas com até R$ 800 OFF na Black Friday do AliExpress

LEV E-Bikes ganham cupons exclusivos, descontos extras no canal de moedas e entrega rápida para todo o Brasil

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De olho no crescimento da mobilidade urbana sustentável, o AliExpress aproveita a Black Friday para destacar uma seleção de bicicletas elétricas da LEV, marca reconhecida pela eficiência, conforto e ótimo desempenho para deslocamentos diários. A campanha reúne preços reduzidos, cupons exclusivos e vantagens adicionais pelo canal de moedas, criando oportunidades atrativas para quem busca uma alternativa prática e econômica de transporte.

Entre as ofertas, está a Electric Bike Aro 18" LEV E-Bike 350W, que passa de R$ 4.999,00 por R$ 4.499,00 utilizando o cupom AEBRBF14, além de no mínimo 5% de desconto extra via canal de moedas. Compacta e robusta, é ideal para trajetos curtos e médios, oferecendo agilidade e autonomia.

Outro destaque é a Electric Bike Aro 22" LEV E-Bike S 350W, disponível de R$ 5.349,00 por R$ 4.799,00 com o cupom AEBRBF12, também com benefícios adicionais no canal de moedas. Seu aro maior garante mais estabilidade, indicada para quem busca uma experiência de pedal mais confortável em percursos variados.

A campanha ainda reforça promoções em outros modelos elétricos, com cupons progressivos, preços competitivos e vendedores verificados, garantindo uma compra segura e entrega rápida. As ofertas de Black Friday ficam disponíveis de 20 de novembro, às 00h01, até 03 de dezembro, às 23h59 no AliExpress.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

FONTE AliExpress