Black Friday no AliExpress: plataforma amplia ofertas com foco em eletrodomésticos

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nesta Black Friday, o AliExpress leva ao consumidor uma seleção de produtos que combinam tecnologia, eficiência e melhor custo-benefício para o consumidor brasileiro. A campanha reúne ofertas em itens essenciais do dia a dia, incluindo fogões, equipamentos de climatização e modelos avançados de lava e seca.

Entre as sugestões disponíveis durante o período promocional, está o Fogão Suggar Neo Glass Quatro Bocas Inox Bivolt FGVNG410, que se destaca pelo design moderno e pela mesa de vidro temperado. Para quem busca conforto térmico, o Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 Btu/h Frio PAC12FI 220V oferece operação eficiente e rápida refrigeração. Já para facilitar a rotina de lavanderia, a Lava e Seca LG 12kg Smart VC4 CV5012WC4 110V entrega inteligência embarcada, alta capacidade e múltiplos ciclos de cuidado com as roupas.

Com cupons dedicados, descontos progressivos e condições especiais de envio, o AliExpress reforça seu compromisso em tornar mais acessíveis os eletrodomésticos de última geração. Parte das ofertas também poderá ser encontrada na loja do Magazine Luiza dentro da plataforma, ampliando a variedade de opções e faixas de preço para diferentes perfis de consumo.

A união entre marcas consolidadas, logística otimizada e vendedores verificados assegura ao público uma experiência de compra segura e diversificada. As promoções acontecem de 20 de novembro, às 00h01, até 03 de dezembro, às 23h59.

Cupons ativos na Black Friday do AliExpress:

AEBRBF11 para R$ 13 de desconto em compras a partir de R$ 65

AEBRBF1 e BLACKAFF01 para R$ 18 de desconto em compras a partir de R$ 110

AEBRBF2 e BLACKAFF02 para R$ 26 de desconto em compras a partir de R$ 170

AEBRBF3 e BLACKAFF03 para R$ 53 de desconto em compras a partir de R$ 350

AEBRBF4 e BLACKAFF04 para R$ 88 de desconto em compras a partir de R$ 530

AEBRBF5 e BLACKAFF05 para R$ 120 de desconto em compras a partir de R$ 850

AEBRBF6 e BLACKAFF06 para R$ 200 de desconto em compras a partir de R$ 1.400

AEBRBF17 e BLACKAFF17 para R$ 300 de desconto em compras a partir de R$ 1.900

AEBRBF16 e BLACKAFF16 para R$ 450 de desconto em compras a partir de R$ 2.900

AEBRBF15 e BLACKAFF15 para R$ 490 de desconto em compras a partir de R$ 3.200

AEBRBF14 e BLACKAFF14 para R$ 500 de desconto em compras a partir de R$ 4.000

Confira alguns dos eletrodomésticos em promoção na plataforma (valores sujeitos a alterações):

Fogão Suggar Neo Glass Quatro Bocas Inox Bivolt FGVNG410 | Preço sugerido: R$ 756,43 | Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005010357818642.html

Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 Btu/H Frio PAC12FI 220 Volts | Preço sugerido: R$ 1.989,76 | Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005010365027198.html

Lava e Seca LG 12kg Smart VC4 CV5012WC4 com - 110V | Preço sugerido: 3.787 | Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005007503136434.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2bra

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

