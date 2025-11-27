Dark Lab ganha vitrine especial na Black Friday do AliExpress

Whey Protein e Creatina de 1kg têm cupons exclusivos, benefícios no canal moedas e frete grátis para São Paulo

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na edição deste ano da Black Friday, o AliExpress reforça sua estratégia no segmento de saúde e bem-estar ao destacar uma seleção de suplementos da Dark Lab, marca reconhecida pela alta qualidade nutricional e por produtos voltados ao desempenho esportivo. A campanha reúne preços reduzidos, cupons exclusivos e benefícios adicionais por meio do canal de moedas, criando oportunidades atrativas para quem deseja investir em uma rotina mais equilibrada.

Entre os destaques, está a Whey Protein Concentrado 1kg Dark Lab (todos os sabores), que sai de R$125 por R$92 com os cupons AEBRBF11 e WHEYTOP20, além de pelo menos 5% off extra via canal moedas, com frete grátis para SP. O suplemento é indicado tanto para praticantes de atividades físicas quanto para quem busca aumentar a ingestão de proteínas no dia a dia, favorecendo recuperação muscular e saciedade.

Outro produto em promoção é a Creatina 100% Pura Monoidratada de 150g e 300g Dark Lab, com R$13 off em pedidos acima de R$65 com o cupom AEBRBF11, com no mínimo 5% off extra pelo canal moedas e frete grátis para SP. A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo e auxilia no ganho de força, energia e desempenho em treinos de alta intensidade.

Com uma combinação de cupons progressivos, preços competitivos e vendedores verificados, o AliExpress amplia o acesso a suplementos de qualidade com entrega rápida e condições especiais. As ofertas da Black Friday ficam disponíveis de 20 de novembro, às 00h01, até 03 de dezembro, às 23h59.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group. 

