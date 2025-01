BIGO Ads faz parceria com Unity LevelPlay para impulsionar o crescimento de desenvolvedores de aplicativos

SINGAPURA, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Agora, BIGO Ads SDK é um parceiro de licitação aprovado para Unity LevelPlay, plataforma de mediação líder. Essa colaboração reúne o vasto inventário de anúncios da BIGO Ads e o tráfego expressivo da LevelPlay, o que permite que os desenvolvedores aumentem seu potencial de receita e otimizem a experiência do usuário.

Quais são os benefícios da integração do BIGO Ads?

O BIGO Ads fornece um SDK seguro e confiável que oferece a desenvolvedores e anunciantes os recursos para alcançarem crescimento contínuo.

Para desenvolvedores de aplicativos:

Se você já estiver usando o Unity LevelPlay, a integração do SDK do BIGO Ads é rápida e sem complicações.

A adição de fontes de anúncios de lances aumenta a concorrência, o que ajuda a maximizar a receita de anúncios.

Para anunciantes:

Obtenha acesso ao tráfego de alta qualidade do Unity LevelPlay e aos posicionamentos de anúncios premium em mais de 30.000 aplicativos em parceria com o BIGO Ads para aumentar o desempenho da campanha.

O que nossos parceiros estão dizendo

Ashley Navon, diretora sênior de parcerias de crescimento, Unity

"Temos o prazer de trazer o BIGO Ads para o Unity LevelPlay. A adição de sua demanda global em nossa mediação ajudará a aumentar os lances e, por fim, a receita de nossos desenvolvedores e editores".

Eden Liu, chefe de BD, BIGO Ads

"Nossa equipe está animada com a parceria com a LevelPlay. A colaboração com a LevelPlay tem sido perfeita, e sua eficiência e profissionalismo são excepcionais. Acreditamos que essa integração agregará um valor significativo para desenvolvedores e anunciantes".

Equipe INDIEZ



Um dos principais desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis viu um aumento de 30% no ROAS após a parceria com a BIGO Ads, já começando a testar a integração com o BIGO Ads SDK como seu parceiro de lances no aplicativo por meio do LevelPlay.

"Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho do BIGO Ads, que agora é um de nossos principais parceiros para UA e monetização. Seu apoio e dedicação ao nosso sucesso foram fundamentais para o nosso crescimento".

Maximize a receita de seu aplicativo com o BIGO Ads no Unity LevelPlay

Para começar a maximizar a receita de publicidade do seu aplicativo com o BIGO Ads, basta seguir este guia para integrar o BIGO Ads como uma rede de anúncios no Unity LevelPlay.

Está pronto para começar a acelerar seu crescimento?

Entre em contato com a equipe BIGO Ads hoje mesmo para conhecer estratégias de crescimento personalizadas.

Siga a BIGO Ads para se manter atualizado sobre as últimas notícias e tendências em estratégias de publicidade e monetização de aplicativos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585998/image_849502_30492898.jpg

FONTE BIGO Ads