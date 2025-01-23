BIGO Ads, Uygulama Geliştiricilerinin Büyümesini Desteklemek için Unity LevelPlay ile İşbirliği Yapıyor

SİNGAPUR, 24 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- BIGO Ads SDK artık lider bir arabuluculuk platformu olan Unity LevelPlay için onaylı bir teklif ortağıdır. Bu işbirliği, BIGO Ads'in geniş reklam envanterini ve LevelPlay'in muazzam trafiğini bir araya getirerek geliştiricilerin gelir potansiyellerini artırmalarını ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmelerini sağlıyor.

BIGO Ads'i entegre etmenin faydaları nelerdir?

BIGO Ads, geliştiricileri ve reklamverenleri sürdürülebilir büyüme elde etmeleri için güçlendiren güvenilir ve sağlam bir SDK sağlar.

Uygulama geliştiriciler için:

Zaten Unity LevelPlay kullanıyorsanız, BIGO Ads SDK'yı entegre etmek hızlı ve sorunsuzdur.

Teklif veren reklam kaynakları eklemek rekabeti artırarak reklam gelirini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Reklamcılar için:

Kampanya performansını artırmak için Unity LevelPlay'den yüksek kaliteli trafiğe ve BIGO Ads ile iş ortaklığı yapılan 30.000'den fazla uygulamadaki premium reklam yerleşimlerine erişim elde edin.

Ortaklarımız Ne Diyor?

Ashley Navon, Büyüme Ortaklıkları Kıdemli Direktörü, Unity

"BIGO Ads'i Unity LevelPlay'e getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onların küresel talebinin arabuluculuğumuza eklenmesi, geliştiricilerimiz ve yayıncılarımız için teklifleri ve nihayetinde geliri artırmaya yardımcı olacaktır."

Eden Liu, BD Başkanı, BIGO Ads

"Ekibimiz LevelPlay ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyor. LevelPlay ile işbirliği yapmak sorunsuz oldu ve verimlilikleri ve profesyonellikleri olağanüstü. Bu entegrasyonun hem geliştiriciler hem de reklamcılar için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz."

INDIEZ Ekibi

Üst düzey bir mobil oyun geliştiricisi, BIGO Ads ile ortaklık kurduktan sonra ROAS'ta %30'luk bir artış gördü ve Levelplay aracılığıyla uygulama içi teklif ortağı olarak BIGO Ads SDK ile entegrasyonu test etmeye başladı.

"BIGO Ads'in performansından son derece memnunuz, artık UA ve Para Kazanma konusunda en iyi iş ortaklarımızdan biri. Onların desteği ve başarımıza olan bağlılıkları büyümemizin anahtarı oldu."

Unity LevelPlay'de BIGO Reklamları ile Uygulama Gelirinizi En Üst Düzeye Çıkarın

BIGO Ads ile uygulama reklam gelirinizi en üst düzeye çıkarmaya başlamak için, BIGO Ads'i Unity LevelPlay'e bir reklam ağı olarak entegre etmek üzere bu kılavuzu takip edin.

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