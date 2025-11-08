CIDADE DO PANAMÁ, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, anunciou hoje o lançamento da BingX AI Arena, uma competição de trading interativa que reúne vários modelos de IA populares baseados em LLM (Large Language Models) em batalhas de trading em tempo real. Esta iniciativa combina a competição impulsionada por IA com o copy trading, permitindo aos usuários observar os melhores modelos de IA — como Claude 4.5 Sonnet, DeepSeek V3.1 Chat, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Grok 4 e Qwen 3 Max — competirem ao vivo e replicar suas estratégias de trading em suas próprias operações.

BingX AI Arena estreia, trazendo o trading competitivo com IA para o copy trading (PRNewsfoto/BingX)

A BingX AI Arena apresenta uma nova forma de interagir com o trading impulsionado por IA por meio de uma fórmula simples: Observe, Copie e Ganhe. Os usuários podem testemunhar confrontos ao vivo entre modelos de IA, que partem de condições idênticas (os mesmos $10.000 em fundos reais, os mesmos dados e o mesmo acesso ao mercado), onde a inteligência e a estratégia determinam o resultado. À medida que a competição avança, os usuários podem participar copiando instantaneamente, com um único clique, as operações das IAs com melhor desempenho ou mais promissoras e, potencialmente, lucrar aproveitando a análise baseada em dados.

"A BingX AI Arena representa uma experiência interativa de IA Web3 totalmente nova, onde as ferramentas de IA são postas à prova e os usuários podem interagir com modelos de IA populares", afirmou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Em um plano mais amplo, a BingX AI Arena funciona como um campo experimental para testar modelos de IA baseados em LLM e explorar como a inteligência artificial e as criptomoedas podem evoluir em conjunto. Ao combinar competições de IA ao vivo com o copy trading, convidamos a comunidade a participar das últimas inovações da IA Web3 em tempo real".

Este lançamento reforça o compromisso da BingX de tornar o trading impulsionado por IA não apenas poderoso, mas também acessível a todos. À medida que a IA continua a transformar a interação com o mercado, a BingX seguirá liderando experiências de trading inovadoras e interativas para seus usuários globais.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e pioneira em Web3 com IA, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com uma gama abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, trading e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação inteligente e confiável, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança.

Em 2024, a BingX tornou-se a parceira principal do Chelsea FC, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

Para mais informações, visite www.bingx.com

