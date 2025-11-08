CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado hoy el lanzamiento de BingX AI Arena, una competición de trading interactiva, reúne a varios modelos de IA populares basados en LLM (Large Language Models) en batallas de trading en tiempo real. Esta iniciativa combina la competición impulsada por IA con el copy trading, permitiendo a los usuarios observar a los mejores modelos de IA —como Claude 4.5 Sonnet, DeepSeek V3.1 Chat, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Grok 4 y Qwen 3 Max— competir en directo y replicar sus estrategias de trading para sus propias operaciones.

BingX AI Arena debuta, llevando el trading competitivo con IA al copy trading (PRNewsfoto/BingX)

BingX AI Arena presenta una nueva forma de interactuar con el trading impulsado por IA mediante una fórmula sencilla: Observa, Copia y Gana. Los usuarios pueden presenciar enfrentamientos en vivo entre modelos de IA, que parten de condiciones idénticas (los mismos $10.000 de fondos reales, los mismos datos y el mismo acceso al mercado), donde la inteligencia y la estrategia determinan el resultado. A medida que avanza la competencia, los usuarios pueden participar copiando al instante, con un solo clic, las operaciones de las IA con mejor rendimiento o más prometedoras, y potencialmente ganar aprovechando la información basada en datos.

"BingX AI Arena representa una experiencia interactiva de IA Web3 totalmente nueva, donde se ponen a prueba las herramientas de IA y los usuarios pueden interactuar con modelos de IA populares", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "En un plano más amplio, BingX AI Arena funciona como un campo experimental para probar modelos de IA basados en LLM y explorar cómo la inteligencia artificial y las criptomonedas pueden evolucionar conjuntamente. Al combinar competiciones de IA en vivo con el copy trading, invitamos a la comunidad a participar en las últimas innovaciones de IA Web3 en tiempo real".

Este lanzamiento refuerza el compromiso de BingX de hacer que el trading impulsado por IA no solo sea potente, sino también accesible para todos. A medida que la IA continúa transformando la interacción con el mercado, BingX seguirá liderando experiencias de trading innovadoras e interactivas para sus usuarios globales.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816751/IMG_4813.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5608656/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX