CIDADE DO PANAMÁ, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia o lançamento do BingX Contract-for-Difference (CFD), expandindo sua oferta nos mercados financeiros tradicionais e dando a usuários elegíveis acesso a múltiplas classes de ativos por meio de uma única conta.

BingX expande trading multi-ativo com nova oferta de Contratos por Diferença

O lançamento reflete a crescente demanda por acesso mais amplo ao mercado, à medida que traders buscam cada vez mais ir além de classes de ativos individuais para responder às mudanças nas condições de mercado. O BingX CFD permite que usuários elegíveis negociem os movimentos de preço de ativos subjacentes sem possuí-los ou recebê-los fisicamente. As posições são liquidadas com base na diferença entre os preços de abertura e fechamento.

Por meio de uma única conta BingX, usuários elegíveis podem acessar mercados CFD em metais preciosos, índices de ações, câmbio e commodities. A oferta proporciona aos traders de cripto acesso a mercados tradicionais, com suporte a recursos como alavancagem, posições compradas e vendidas, e compatibilidade com o ecossistema MT5.

Principais recursos do BingX CFD:

• Liquidação baseada em diferença: Negocie movimentos de preço sem assumir propriedade física ou entrega dos ativos subjacentes.

• Posicionamento flexível: Assuma posições compradas ou vendidas para responder às mudanças nas condições de mercado.

• Alavancagem: Use o trading com margem para gerenciar posições maiores em relação ao capital inicial.

• Suporte ao ecossistema MT5: Acesse ferramentas e funcionalidades projetadas para suportar uma variedade de abordagens de trading dentro do ecossistema MT5.

• Experiência de trading unificada: Gerencie ativos cripto e produtos CFD de mercados tradicionais dentro do ecossistema BingX, reduzindo a necessidade de alternar entre múltiplas plataformas.

"Os mercados se movem cada vez mais entre classes de ativos, e traders precisam de flexibilidade para responder conforme essas oportunidades surgem", disse Kevin Lee, Chief Strategy Officer da BingX. "O BingX CFD expande a oferta trazendo exposição a mercados tradicionais para o mesmo ecossistema do cripto, dando a usuários elegíveis mais formas de se engajar com o que está se movendo nos mercados globais. À medida que continuamos construindo nossa experiência de trading multi-ativo, permanecemos focados em fornecer acesso mais amplo aliado a transparência, trading responsável e gestão eficaz de riscos."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.



Mais informações: https://bingx.com/

FONTE BingX