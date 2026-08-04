BingX nomeia Kevin Lee como Chief Strategy Officer para acelerar sua visão multi-ativo e centrada no usuário

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04 ago, 2026, 04:33 GMT

CIDADE DO PANAMÁ, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia hoje a nomeação de Kevin Lee como Chief Strategy Officer (CSO). Nessa função, Kevin liderará a estratégia de longo prazo da empresa em desenvolvimento de plataforma, crescimento de negócios e expansão do ecossistema, ajudando a alinhar inovação com oportunidades de mercado em evolução e necessidades dos usuários.

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A nomeação ocorre enquanto a BingX continua a expandir seu escopo além do trading nativo de cripto em direção a uma plataforma unificada de trading multi-ativo, que permite aos usuários descobrir oportunidades que movem o mercado, acessar uma gama mais ampla de ativos e agir sobre eles com maior velocidade por meio de uma experiência de trading inteligente. À medida que o comportamento dos investidores evolui e os mercados globais se tornam cada vez mais interconectados, a BingX está focada em construir uma plataforma que conecte oportunidades em ativos digitais e mercados financeiros tradicionais.

Kevin traz mais de 20 anos de experiência abrangendo finanças institucionais, mercados eletrônicos, tecnologia financeira e ativos digitais. Desde que ingressou no setor de ativos digitais em 2013, ocupou cargos de liderança sênior em empresas líderes de ativos digitais, ajudando a impulsionar crescimento de negócios, adoção institucional e desenvolvimento de mercado. Anteriormente, Kevin ocupou funções no JPMorgan Chase, Macquarie Group e BNP Paribas, especializando-se em trading eletrônico, estrutura de mercado, execução algorítmica e tecnologia financeira na região Ásia-Pacífico.

Como Chief Strategy Officer, Kevin liderará a direção estratégica de longo prazo da BingX em inovação de plataforma, crescimento de negócios e desenvolvimento do ecossistema. Conduzirá iniciativas que conectam tendências de mercado, comportamento do usuário e inovação de produtos, ajudando usuários a descobrir e acessar o que está se movendo nos mercados globais, enquanto avança a experiência de trading multi-ativo inteligente da BingX.

"A próxima era do trading será definida não apenas pelo acesso a mais classes de ativos, mas por quão perfeitamente os usuários podem descobrir e acessar oportunidades entre elas", disse Kevin Lee, Chief Strategy Officer da BingX. "À medida que ativos digitais e finanças tradicionais continuam a convergir, os usuários esperam uma plataforma inteligente onde possam descobrir, acessar e se manter conectados ao que está se movendo. A BingX está construindo exatamente isso, e estou animado para ajudar a moldar a próxima geração de experiências de trading para usuários em todo o mundo."

A nomeação de Kevin reflete o compromisso de longo prazo da BingX em construir uma plataforma que evolui junto com os mercados globais e o comportamento dos usuários. Ao combinar acesso mais amplo ao mercado, tecnologia inteligente e uma abordagem centrada no usuário, a BingX está criando um ecossistema de trading que ajuda os usuários a descobrir oportunidades que movem o mercado, acessar mercados diversos e agir com confiança por meio de uma plataforma unificada.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008652/image1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX

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