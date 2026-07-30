BingX reforça a confiança do mercado com Trust Center dedicado

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BingX

30 jul, 2026, 10:49 GMT

O Trust Center dedicado reúne a Prova de Reservas da BingX, o Shield Fund de $150 milhões, padrões de segurança com certificação internacional e oito anos de histórico operacional.

CIDADE DO PANAMÁ, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, lançou seu Trust Center dedicado, apresentando o framework de segurança da plataforma, transparência de ativos e marcos operacionais de longo prazo. A iniciativa reflete o investimento contínuo da BingX na construção de uma plataforma resiliente, confiada por mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo.

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À medida que confiança e transparência se tornam cada vez mais importantes em todo o setor, a BingX continua fortalecendo as bases que sustentam seu crescimento de longo prazo. Ao longo dos últimos oito anos, a BingX focou em construir confiança por meio de operações consistentes, proteção transparente de ativos, gestão robusta de riscos e uma abordagem centrada no usuário.

"A confiança não se estabelece da noite para o dia, mas se conquista por meio de transparência consistente, operações confiáveis e um compromisso inabalável com os usuários", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Cada marco — da Prova de Reservas e conformidade global a parcerias estratégicas e inovação de produtos — reflete nosso compromisso de construir uma plataforma em que os usuários possam confiar no longo prazo."

Construindo confiança por meio de transparência e segurança

O framework de confiança da plataforma inclui 100% de Prova de Reservas por meio de snapshots mensais de Merkle Tree. De acordo com o relatório de reservas mais recente, de 15 de julho de 2026, a BingX mantém uma taxa de reserva de BTC de 142,82%, taxa de reserva de ETH de 126,48%, taxa de reserva de USDT de 131,83% e taxa de reserva de USDC de 124,41%, demonstrando cobertura integral dos ativos dos usuários.

A BingX reforça ainda mais a proteção dos usuários por meio de um Shield Fund de US$ 150 milhões, juntamente com proteção de ativos em múltiplas camadas, autorização multi-assinatura, arquitetura hierárquica de carteiras cold, warm e hot, monitoramento de risco em tempo real e suporte global ao cliente 24/7.

A plataforma também conquistou as certificações internacionalmente reconhecidas PCI DSS 4.0.1 e ISO/IEC 27001, validando seus controles em proteção de informações, gestão de riscos, resiliência operacional e resposta a incidentes. Avaliações regulares de segurança por terceiros reforçam ainda mais o compromisso da BingX em manter um ambiente de trading seguro.

Expandindo a presença por meio de conformidade e inovação

Paralelamente ao seu framework de segurança, a BingX continua expandindo sua presença global por meio de avanços regulatórios e inovação de produtos.

A empresa avançou sua presença na Europa, onde a BingX EU submeteu uma solicitação de autorização como prestadora de serviços de criptoativos no âmbito do MiCAR, reforçando seu compromisso com o crescimento em conformidade regulatória.

A BingX também continua sua evolução em direção a uma plataforma líder de trading multi-ativo. Por meio do BingX TradFi, usuários elegíveis podem acessar mercados financeiros tradicionais — incluindo ações, commodities, forex e índices — ao lado de criptomoedas, com produtos disponíveis sujeitos a regulamentações regionais e requisitos de elegibilidade.

Confiança sustentada por parcerias globais

O compromisso de longo prazo da BingX com a confiança se estende além de sua plataforma por meio de parcerias com organizações globalmente reconhecidas, reforçando sua credibilidade e fortalecendo sua presença em mercados internacionais.

Sua parceria com o Chelsea Football Club continuou a crescer ao longo dos últimos dois anos, evoluindo de Parceira Oficial de Manga para Parceira Oficial de Uniforme de Treino e incluindo iniciativas globais como a campanha "Trained on Greatness". Em 2026, a BingX também renovou a parceria, estendendo uma colaboração fundada em valores compartilhados de disciplina, excelência e melhoria contínua.

Em 2026, a BingX também se tornou a primeira exchange de criptomoedas parceira da Scuderia Ferrari HP. A parceria de vários anos une duas marcas globais construídas em torno de performance, inovação e entrega de experiências únicas para usuários ao redor do mundo.

Responsabilidade além do trading

A BingX acredita que a confiança é construída não apenas por meio de tecnologia e segurança, mas também por meio de contribuições significativas para a sociedade.

Apoiada por um BingX Charity Fund de $10 milhões, a empresa contribuiu para iniciativas de ajuda humanitária, educação, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento comunitário desde 2022. Iniciativas recentes incluem uma parceria de um ano com a Save the Children em apoio a crianças vulneráveis na Bósnia e Herzegovina, esforços de socorro a desastres em toda a Ásia, apoio a comunidades afetadas pelos incêndios de 2025 em Hong Kong e programas educacionais e ambientais contínuos em todo o mundo.

Por meio da BingX Charity, a empresa transforma seu alcance global em suporte tangível para pessoas, comunidades e causas ambientais em todo o mundo.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

FONTE BingX

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