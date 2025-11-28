CIDADE DO PANAMÁ, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX , a exchange de criptomoedas impulsionada por IA e pioneira em Web3, anunciou o lançamento da iniciativa regional "P2P Kickstart Challenge", um programa de onboarding criado para reforçar a inclusão financeira e acelerar a adoção de pagamentos baseados em cripto em mercados globais estratégicos. A campanha estará ativa de 24 de novembro a 31 de dezembro (UTC+1) e é destinada a novos usuários.

BingX impulsiona a adoção de pagamentos cripto na América Latina com o lançamento do P2P Kickstart Challenge

A atividade integra tarefas guiadas com um sistema de indicação, com o objetivo de familiarizar usuários iniciantes com os processos de conversão fiat-para-cripto por meio de um formato acessível e de baixa fricção. A iniciativa está alinhada ao compromisso da BingX com a educação do usuário, a transparência na experiência de produto e o desenvolvimento de infraestrutura segura e responsável para a próxima geração de participantes do ecossistema cripto global.

Dentro da estrutura da campanha, novos usuários que concluírem etapas introdutórias, como realizar seu primeiro depósito P2P, poderão acessar incentivos progressivos desenhados para promover uma participação contínua e ajudá-los a navegar o ecossistema com mais confiança. A iniciativa também reforça o foco da BingX em um design centrado no usuário, integrando simplicidade, segurança e transparência verificável, respaldadas pela certificação ISO/IEC 27001, pelo sistema de Proof-of-Reserves e por mecanismos de gestão de risco aprimorados por IA.

Além do onboarding, a campanha incorpora um componente de indicações que incentiva o crescimento impulsionado pela comunidade. O objetivo é fortalecer o papel das redes peer-to-peer na promoção da alfabetização financeira, um dos pilares estratégicos da BingX por meio de iniciativas como a BingX Academy e programas educativos na América Latina e em outros mercados internacionais.

Vivien Lin, CPO da BingX, destacou que a iniciativa reflete a visão de longo prazo da companhia:

"Nosso foco é simplificar o acesso a ativos digitais promovendo uma participação responsável. O P2P Kickstart Challenge ajuda novos usuários a entender como funcionam os trilhos fiat-para-cripto, apoiando-se em infraestrutura segura e orientação clara para gerar confiança desde o primeiro dia."

A campanha reforça o compromisso da BingX com acessibilidade ao alcançar diversas regiões onde a adoção cripto continua avançando. Com essa ação, a empresa consolida seu posicionamento como uma exchange global focada em acessibilidade, educação e liderança tecnológica.

Para mais informações sobre a atividade, visite a página oficial do evento.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange global de criptomoedas e empresa Web3 impulsionada por IA, atendendo mais de 20 milhões de usuários em todo o mundo. Com uma suíte completa de produtos e serviços aprimorados por IA, incluindo spot trading, derivativos e copy trading, a BingX atende usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para melhorar o desempenho e elevar a confiança. Em 2024, a BingX tornou-se a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea FC, marcando sua entrada no mundo esportivo.

Mais informações: www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834108/Picture1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5646329/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX