CIDADE DO PANAMÁ, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, anunciou seu Programa BingX Shards, um novo sistema de recompensas para o trading spot. Com o BingX Shards, os usuários podem ganhar recompensas, subir de nível ao completar tarefas e desbloquear benefícios exclusivos com base em seu nível de atividade.

BingX Shards: Um Novo Ecossistema de Recompensas para Fomentar o Engajamento do Usuário

BingX Shards são um sistema que representa a identidade e o status dos usuários na plataforma. Os usuários podem ganhar shards por meio de diversas atividades na BingX, como completar a verificação KYC, depositar fundos, operar, participar de campanhas e convidar novos usuários. O nível de cada usuário é determinado pela quantidade de shards que ele acumula, o que desbloqueia uma ampla gama de recompensas e benefícios, tais como:

Acesso a airdrops e tokens exclusivos

Descontos e cupons nas taxas de trading

Privilégios VIP, benefícios especiais, e muito mais.

Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX comentó: "Os usuários são a pedra angular do nosso sucesso e nos dedicamos a oferecer produtos e serviços centrados no usuário. Com o BingX Shards, recompensamos as atividades dos usuários com benefícios significativos. Isso não apenas demonstra nossa gratidão, mas também aprimora a experiência geral do usuário em nossa plataforma".

Para celebrar o lançamento, a BingX está organizando o evento Grand Shards, de 17 de novembro a 1º de dezembro de 2025. Durante este evento, os principais detentores de shards podem ganhar até 40.000 USDT e todos os participantes terão a oportunidade de ganhar airdrops diários.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e pioneira em Web3 com IA, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com uma gama abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, trading e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação inteligente e confiável, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança.

Em 2024, a BingX tornou-se a parceira principal do Chelsea FC, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

