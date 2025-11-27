CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange de criptomonedas impulsado por IA y pionero en Web3, anunció el lanzamiento de su iniciativa regional "P2P Kickstart Challenge", un programa de onboarding diseñado para reforzar la inclusión financiera y acelerar la adopción de pagos basados en cripto en mercados globales clave. La campaña estará activa del 24 de noviembre al 31 de diciembre (UTC+1) y está disponible para nuevos usuarios.

BingX lanza el "P2P Kickstart Challenge" para fortalecer el onboarding de usuarios (PRNewsfoto/BingX)

La actividad integra tareas guiadas con un sistema de referidos, con el objetivo de familiarizar a los usuarios principiantes con los procesos de conversión fiat-a-cripto mediante un formato accesible y de baja fricción. Esta iniciativa se alinea con el compromiso de BingX con la educación del usuario, la transparencia en la experiencia de producto y el desarrollo de infraestructura segura y responsable para la próxima generación de participantes en el ecosistema cripto global.

Dentro de la estructura de la campaña, los nuevos usuarios que completen pasos introductorios, como su primer depósito P2P, podrán acceder a incentivos escalonados diseñados para promover una participación sostenida y ayudarles a navegar el ecosistema con mayor confianza. La iniciativa también resalta la apuesta de BingX por un diseño centrado en el usuario, integrando simplicidad, seguridad y transparencia verificable, respaldadas por la certificación ISO/IEC 27001, el sistema de Proof-of-Reserves y sus mecanismos de gestión de riesgo potenciados por IA.

Además del onboarding, la campaña incorpora un componente de referidos que incentiva el crecimiento impulsado por la comunidad. El objetivo es reforzar el rol de las redes entre pares en la promoción de la alfabetización financiera, uno de los pilares estratégicos de BingX mediante iniciativas como BingX Academy y programas educativos en LATAM y otros mercados internacionales.

Vivien Lin, CPO de BingX, destacó que esta iniciativa refleja la visión de largo plazo de la compañía: "Nuestra prioridad es simplificar el acceso a los activos digitales promoviendo una participación responsable. El P2P Kickstart Challenge ayuda a los nuevos usuarios a comprender cómo funcionan los rieles fiat-a-cripto, apoyándose en una infraestructura segura y una guía clara para generar confianza desde el primer día".

La campaña subraya el compromiso de BingX con la accesibilidad al extender su alcance a diversas regiones donde la adopción cripto continúa acelerándose. A través de esta acción, la compañía refuerza su posicionamiento como un exchange global enfocado en accesibilidad, educación y liderazgo tecnológico.

Para más información sobre la actividad, visite la página oficial del evento.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange global de criptomonedas y empresa Web3 impulsada por IA que atiende a más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una suite integral de productos y servicios potenciados por IA, incluyendo spot trading, derivados y copy trading, BingX responde a las necesidades de usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta profesionales. Comprometido con construir una plataforma de trading confiable e inteligente, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y elevar la confianza. En 2024, BingX se convirtió en el exchange oficial de criptomonedas del Chelsea FC, marcando su entrada en el mundo del deporte.

Más información: www.bingx.com

FUENTE BingX