CIDADE DO PANAMÁ, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges globais de criptomoedas e empresa de Web3 com foco em IA, anunciou hoje o lançamento de uma campanha voltada ao Brasil, criada para ajudar novos usuários a darem seus primeiros passos no trading de cripto de forma mais segura e orientada. A iniciativa apresenta uma experiência de primeiro contrato sem risco, combinando proteção para iniciantes, recompensas e ações de engajamento no mundo offline.

BingX lança campanha de primeiro contrato sem risco para apoiar iniciantes em cripto

Com duração de 26 de janeiro a 28 de fevereiro, a campanha foi desenvolvida para reduzir as barreiras mais comuns enfrentadas por quem está começando. Por meio de um mecanismo de proteção com seguro, os participantes podem realizar sua primeira operação em contratos com proteção ativa, explorando o trading de futuros com mais confiança e menor percepção de risco.

A campanha é guiada por uma ideia simples: "Sua primeira aventura começa com segurança." Em vez de incentivar a especulação, a BingX aposta em educação, participação guiada e um processo claro de onboarding, oferecendo aos usuários uma introdução estruturada ao trading de contratos.

"Todo iniciante se lembra da sua primeira operação, e essa experiência faz diferença", afirma Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Essa campanha existe para ajudar as pessoas a começarem de forma mais informada e protegida, com ferramentas e incentivos que apoiam o aprendizado, e não a pressão."

Experiência amigável para iniciantes com recompensas garantidas

Usuários que completarem etapas básicas de onboarding, como a verificação de identidade (KYC) e a primeira operação, receberão recompensas garantidas de participação, incluindo vouchers em USDT e entradas para sorteios. Incentivos adicionais estarão disponíveis para quem seguir participando da campanha por meio de atividades de trading ou indicações.

O prêmio principal da campanha é um pacote de viagem para o Rio de Janeiro, que inclui um passeio de helicóptero ao pôr do sol, pensado para estimular o engajamento e a participação para além da tela.

Como complemento à experiência online, a BingX também participará de uma ativação de marca offline durante um bloco de Carnaval no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no mês de fevereiro. A ação conecta a campanha a um momento cultural, permitindo que o público interaja com a marca de forma leve, acessível e celebrativa.

Apoiando um primeiro passo mais seguro no universo cripto

Ao reunir proteção na primeira operação, etapas de participação simplificadas e recompensas garantidas, a campanha reflete a abordagem mais ampla da BingX em apoiar usuários no início da sua jornada em cripto. A iniciativa está alinhada ao foco da empresa em desenvolver produtos e experiências que priorizam clareza, segurança e usabilidade, especialmente para quem está explorando derivativos cripto pela primeira vez.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange global de criptomoedas e empresa de Web3 e IA, atendendo mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Classificada entre as cinco maiores exchanges globais de derivativos cripto e pioneira em copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários em todos os níveis de experiência.

Com um portfólio completo de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo futuros, spot, copy trading e soluções TradFi, a BingX oferece ferramentas inovadoras que ajudam a melhorar performance, confiança e eficiência.

Desde 2024, a BingX é parceira principal do Chelsea FC e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de cripto parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869410/20260126_203118.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5734780/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX