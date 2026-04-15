BingX lança campanha de taxa zero em Futuros TradFi e mantém comissões integrais para parceiros

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15 abr, 2026, 07:41 GMT

CIDADE DO PANAMÁ, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia uma campanha de trading para seus Futuros TradFi, válida de 13 de abril a 31 de julho de 2026. Durante o período, usuários podem operar futuros de ativos financeiros tradicionais sem pagar nenhuma taxa — e os parceiros continuam recebendo comissões integrais, subsidiadas diretamente pela plataforma.

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BingX lança campanha de taxa zero em Futuros TradFi e mantém comissões integrais para parceiros
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A iniciativa integra o BingX TradFi Market, que já oferece acesso gratuito a mais de 100 ativos tradicionais — incluindo commodities, forex, ações e índices. A estrutura está totalmente conectada ao ecossistema BingX, com suporte a futuros perpétuos, ferramentas de trading com inteligência artificial e copy trading, permitindo que os usuários diversifiquem suas estratégias com mais eficiência e menos custo.

Durante a campanha, todas as operações elegíveis em Futuros TradFi realizadas por usuários indicados terão taxa zero. Mesmo sem cobrar dos usuários, a BingX garante que os parceiros recebam suas comissões normalmente — a diferença é coberta pela própria plataforma. O modelo beneficia os dois lados: quem opera paga menos, e quem indica não perde rentabilidade.

Sobre a BingX 

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5917425/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX

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