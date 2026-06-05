CIDADE DO PANAMÁ, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia o lançamento de sua campanha de trading focada em ações do setor de memória e armazenamento, oferecendo um pool de recompensas de 100.000 USDT e a chance de ganhar ações tokenizadas da Nvidia (NVDAON) para usuários que operarem ações de memória e armazenamento no BingX TradFi. Com duração de 2 a 9 de junho, a campanha oferece aos traders uma oportunidade de operar uma das tendências do setor mais observadas do mercado.

BingX destaca ações da Micron e Samsung com campanha de 100.000 USDT em meio ao rally de storage (PRNewsfoto/BingX)

Através do BingX TradFi, usuários podem negociar ações de empresas líderes em memória e armazenamento, incluindo Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk e SK Hynix, além de mais de 100 ativos financeiros tradicionais abrangendo ações, commodities, índices e mercados de câmbio.

A iniciativa segue os lançamentos bem-sucedidos das campanhas de trading de ações, trading de ações KOSPI e commodities de ouro e petróleo da BingX. Como parte da suíte BingX TradFi, usuários podem esperar uma variedade de oportunidades de trading para campanhas temáticas de mercado e multi-ativo.

A campanha chega em um momento em que o setor global de memória e armazenamento atrai renovada atenção de investidores em meio à crescente demanda por infraestrutura de IA, data centers, computação em nuvem e aplicações de computação de alto desempenho. Resultados fortes e crescimento do investimento de capital no ecossistema de semicondutores ajudaram a impulsionar interesse em empresas posicionadas para se beneficiar da expansão dos gastos relacionados a IA. Ao destacar ações de memória e armazenamento, a BingX visa proporcionar aos traders acesso a um dos temas-chave que estão moldando tecnologia global e mercados de capital em 2026.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995162/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6003673/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX