CIUDAD DE PANAMÁ, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange líder de criptomonedas y compañía Web3-IA, anunció recientemente una campaña de trading sin comisiones para BingX TradFi Futures, vigente del 13 de abril al 31 de julio. La iniciativa permite a los usuarios operar futuros sobre activos financieros tradicionales sin costo de comisiones, al tiempo que garantiza que socios y afiliados continúen recibiendo sus comisiones íntegras mediante subsidios financiados directamente por la plataforma.

BingX lanza TradFi Futures sin comisiones y mantiene las comisiones íntegras para socios

La iniciativa de cero comisiones se enmarca dentro del BingX TradFi Market, que ofrece acceso sin costo a una creciente variedad de más de 100 activos financieros tradicionales en categorías como materias primas, forex, acciones e índices. Totalmente integradas en el ecosistema BingX, las funcionalidades de TradFi se extienden a futuros perpetuos, herramientas de trading impulsadas por inteligencia artificial y copy trading, lo que permite a los usuarios diversificar sus estrategias de manera eficiente.

Durante el período de la campaña, todas las operaciones elegibles de TradFi Futures ejecutadas por usuarios referidos no tendrán comisiones de trading. A pesar de la eliminación de comisiones, los socios seguirán percibiendo sus comisiones a las tasas habituales, ya que BingX cubrirá la diferencia a través de subsidios directos. Este enfoque asegura que los usuarios se beneficien de costos de operación reducidos, mientras que los socios mantienen todos los incentivos para hacer crecer sus redes.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX