CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange líder de criptomonedas y compañía Web3-IA, lanzó su función de Apelación Exprés P2P, que ofrece una resolución significativamente más rápida para disputas en el trading P2P en tan solo 15 minutos.

BingX presenta la apelación exprés P2P para una resolución de disputas más rápida (PRNewsfoto/BingX)

Esta nueva función está diseñada para atender la necesidad de una resolución de disputas ágil y eficiente en el trading P2P. La Apelación Exprés P2P optimiza la gestión de casos relacionados con pagos, incluyendo la liberación de activos y la confirmación de pagos, manteniendo los procedimientos y estándares de seguridad de la plataforma. Al reducir el tiempo de procesamiento de 2 horas a 15 minutos, BingX mejora la eficiencia y eleva la experiencia general de trading P2P tanto para traders como para merchants.

"En BingX, estamos comprometidos con crear una plataforma simple, segura y ágil para todos los traders", comentó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "La incorporación de la función de Apelación Exprés para el trading P2P representa un paso importante en la optimización de la experiencia para nuestros usuarios y comunidad, con un proceso más sencillo, mayor seguridad para traders y merchants, y un enfoque de resolución más eficiente."

Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange líder de criptomonedas y compañía Web3-IA que presta servicio a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Posicionado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades en constante evolución de usuarios de todos los niveles de experiencia. Impulsado por un conjunto integral de productos y servicios basados en inteligencia artificial, incluyendo futuros, spot, copy trading y ofertas TradFi, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia. BingX es socio principal del Chelsea FC desde 2024 y se convirtió en el primer exchange cripto socio oficial de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889925/BingX_Introduces_P2P_Expedited_Appeal_Faster_Dispute_Resolution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5778844/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX