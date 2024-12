BingX lança seu índice ALTCOIN para trading de futuros de diversas criptomoedas top

VILNIUS, Lituânia, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou o lançamento de seu Índice ALTCOIN, o primeiro par de futuros que inclui as principais altcoins. Este novo produto comercial oferece aos usuários uma solução de um clique para acompanhar e negociar com eficiência e facilidade as principais tendências de criptomoedas.

Tradicionalmente utilizado nos mercados de ações, um índice de futuros é um derivado financeiro que acompanha o desempenho de um grupo de ativos, como ações ou commodities. Estes instrumentos foram introduzidos pela primeira vez para simplificar a negociação, permitindo aos investidores especular ou proteger-se contra os movimentos colectivos de um sector de mercado seleccionado. Em vez de comprar ações individuais, os traders poderiam aceder a uma ampla exposição ao mercado numa única transação, poupando tempo e reduzindo custos.

No mercado de criptomoedas, este novo par futuro ALTCOIN/USDT funciona de forma semelhante, agrupando o desempenho das principais criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo Bitcoin (BTC) e stablecoins. O índice atual inclui ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, TRX, AVAX e SHIB. Esta alternativa é mais eficiente para muitos traders em comparação com a compra de criptomoedas ou ETFs individuais, pois permite a especulação direta utilizando opções de alavancagem escalonadas sem a necessidade de gerir múltiplas posições, diversificando efetivamente os riscos de negociação associados à volatilidade dos ativos individuais.

Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX, comentou sobre o novo produto: "Ao agrupar uma variedade de criptomoedas líderes em um único instrumento de trading, oferecemos aos usuários uma maneira conveniente e eficiente de capturar melhor as tendências do mercado. Este par de índice deve ajudar nossos usuários menos experientes a atingir seus objetivos comerciais com mais facilidade, especialmente quando não têm certeza de qual ativo negociar e desejam apenas negociar grandes altcoins em geral com alavancagem".

Os usuários da BingX podem aproveitar as opções de alavancagem escalonada e taxas competitivas alinhadas com os termos perpétuos de futuros da plataforma, simplificando o gerenciamento de pedidos abertos e melhorando a eficiência de trading. A plataforma também garante que a composição do índice se mantém atualizada, com ajustes trimestrais regulares e atualizações temporárias em resposta às condições de mercado.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

