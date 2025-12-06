BingX lança o Recurring Buy para ajudar usuários a enfrentar a volatilidade do mercado cripto

Notícias fornecidas por

BingX

06 dez, 2025, 18:10 GMT

CIDADE DO PANAMÁ, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de IA Web3, anunciou hoje o lançamento do Recurring Buy, um novo recurso de negociação spot desenvolvido para ajudar iniciantes a entrar no mercado cripto com mais facilidade e confiança em meio à volatilidade. O recurso automatiza compras de criptomoedas em intervalos fixos e com valores flexíveis, oferecendo aos usuários uma forma simples e amigável de construir posições de longo prazo sem precisar prever o timing perfeito do mercado.

Continue Reading
image
image

O Recurring Buy permite que os usuários comprem automaticamente criptomoedas selecionadas em intervalos regulares — seja de hora em hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente — a partir de apenas 1 USDT. Com isso, é possível construir investimentos sem tentar adivinhar fundos de mercado ou reagir a oscilações de preço. Ao distribuir as compras ao longo do tempo, o Recurring Buy ajuda a equilibrar os efeitos da volatilidade e reduzir o custo médio de entrada, tornando-se uma estratégia popular entre iniciantes e holders de longo prazo que buscam uma abordagem simples, disciplinada e eficiente para acumulação de ativos.

"Com o Recurring Buy, estamos oferecendo aos novos traders uma maneira mais simples de participar do mercado cripto sem se prender ao barulho dos preços no dia a dia", afirmou Vivien Lin, Diretora de Produto da BingX. "Na BingX, somos dedicados a entregar uma ampla gama de produtos para traders de todos os níveis, e este recurso reforça nosso compromisso em apoiar iniciantes com ferramentas práticas e acessíveis que os ajudem a ganhar confiança e manter consistência em sua jornada de trading."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de IA Web3, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com um conjunto abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo derivativos, trading spot e copy trading, a BingX atende às necessidades em evolução de usuários de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para melhorar desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se oficialmente a parceira de exchange de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no mundo dos patrocínios esportivos.

Para mais informações, visite: https://bingx.com/ 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839431/image.jpg 
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5658069/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX

Da mesma fonte

BingX Conclui Participação na Blockchain Conference Brasil 2025, Reforçando Seu Compromisso com Educação, Inovação e Crescimento Web3 na LATAM

BingX Conclui Participação na Blockchain Conference Brasil 2025, Reforçando Seu Compromisso com Educação, Inovação e Crescimento Web3 na LATAM

A BingX, exchange global de criptomoedas impulsionada por inteligência artificial e referência em inovação Web3, encerrou sua participação como...
BingX patrocina a Blockchain Conference Brasil 2025 e reforça seu compromisso com educação e inovação em toda a América Latina

BingX patrocina a Blockchain Conference Brasil 2025 e reforça seu compromisso com educação e inovação em toda a América Latina

BingX, a exchange global de criptomoedas impulsionada por IA e referência em inovação Web3, anuncia sua participação como patrocinadora oficial da...
More Releases From This Source

Explorar

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics