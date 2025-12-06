BingX lança o Recurring Buy para ajudar usuários a enfrentar a volatilidade do mercado cripto

CIDADE DO PANAMÁ, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de IA Web3, anunciou hoje o lançamento do Recurring Buy, um novo recurso de negociação spot desenvolvido para ajudar iniciantes a entrar no mercado cripto com mais facilidade e confiança em meio à volatilidade. O recurso automatiza compras de criptomoedas em intervalos fixos e com valores flexíveis, oferecendo aos usuários uma forma simples e amigável de construir posições de longo prazo sem precisar prever o timing perfeito do mercado.

O Recurring Buy permite que os usuários comprem automaticamente criptomoedas selecionadas em intervalos regulares — seja de hora em hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente — a partir de apenas 1 USDT. Com isso, é possível construir investimentos sem tentar adivinhar fundos de mercado ou reagir a oscilações de preço. Ao distribuir as compras ao longo do tempo, o Recurring Buy ajuda a equilibrar os efeitos da volatilidade e reduzir o custo médio de entrada, tornando-se uma estratégia popular entre iniciantes e holders de longo prazo que buscam uma abordagem simples, disciplinada e eficiente para acumulação de ativos.

"Com o Recurring Buy, estamos oferecendo aos novos traders uma maneira mais simples de participar do mercado cripto sem se prender ao barulho dos preços no dia a dia", afirmou Vivien Lin, Diretora de Produto da BingX. "Na BingX, somos dedicados a entregar uma ampla gama de produtos para traders de todos os níveis, e este recurso reforça nosso compromisso em apoiar iniciantes com ferramentas práticas e acessíveis que os ajudem a ganhar confiança e manter consistência em sua jornada de trading."

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de IA Web3, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com um conjunto abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo derivativos, trading spot e copy trading, a BingX atende às necessidades em evolução de usuários de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para melhorar desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se oficialmente a parceira de exchange de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no mundo dos patrocínios esportivos.

