BingX registra forte crescimento no primeiro trimestre de 2026: usuários de IA ultrapassam 5 milhões e TradFi chega a 50% do volume

Destaques do Q1 2026:

Lançamento do BingX TradFi Market, com mais de 100 ativos tradicionais entre ações, índices, commodities e forex

Volume TradFi atingiu pico de 50% do volume total da plataforma no trimestre

BingX AI ultrapassou 5 milhões de usuários, com mais de 57 milhões de consultas resolvidas

AI Claw e AI Skills Hub foram lançados, trazendo sinais de trading em tempo real e novos modos de interação com o mercado

Programa BingX VIP entregou US$ 1,4 milhão em airdrops e economizou mais de US$ 700 mil em taxas para usuários

CIDADE DO PANAMÁ, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, divulga hoje seu balanço do primeiro trimestre de 2026, marcado pela consolidação do ecossistema TradFi e pela expansão acelerada da suíte de inteligência artificial da plataforma.

BingX Reports Strong Q1 2026 Growth as AI Users Surpass 5 Million and TradFi Hits 50% of Volume (PRNewsfoto/BingX)

O trimestre foi definido pelo lançamento oficial do BingX TradFi Market, um passo relevante na integração entre finanças tradicionais e o universo cripto. A plataforma passou a oferecer mais de 100 ativos TradFi — entre commodities, forex, ações e índices — totalmente integrados ao ecossistema BingX, com acesso via futuros perpétuos, copy trading, ferramentas de IA e benefícios VIP. No pico do trimestre, as operações TradFi responderam por 50% do volume total da plataforma, refletindo uma demanda crescente por mercados diversificados dentro de um ambiente unificado de trading.

No front de inteligência artificial, a BingX reforçou sua posição como a primeira exchange nativa em IA com dois lançamentos estratégicos: o BingX AI Claw, que entrega sinais de trading em tempo real com validação cruzada e explicações acessíveis, e o BingX AI Skills Hub, uma nova camada de interação via agentes de IA capazes de executar operações, analisar mercados e gerenciar contas por linguagem natural. A base de usuários do BingX AI superou 5 milhões no trimestre, com mais de 57 milhões de consultas resolvidas — evidência da crescente dependência dos usuários em suporte de trading orientado por IA.

O programa BingX VIP também avançou com a atualização da missão "Access More. Go Further.", ampliando acessibilidade, performance e recompensas para traders avançados. No período, foram distribuídos US$ 1,4 milhão em airdrops, enquanto mecanismos de execução otimizados geraram mais de US$ 700 mil em economia de taxas para os usuários. Com novos caminhos de entrada, benefícios aprimorados e integração entre mercados cripto e TradFi, o BingX VIP consolida-se como um ecossistema premium completo.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5924865/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX