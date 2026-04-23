BingX registra forte crescimento no primeiro trimestre de 2026: usuários de IA ultrapassam 5 milhões e TradFi chega a 50% do volume
Notícias fornecidas porBingX
23 abr, 2026, 02:33 GMT
Destaques do Q1 2026:
- Lançamento do BingX TradFi Market, com mais de 100 ativos tradicionais entre ações, índices, commodities e forex
- Volume TradFi atingiu pico de 50% do volume total da plataforma no trimestre
- BingX AI ultrapassou 5 milhões de usuários, com mais de 57 milhões de consultas resolvidas
- AI Claw e AI Skills Hub foram lançados, trazendo sinais de trading em tempo real e novos modos de interação com o mercado
- Programa BingX VIP entregou US$ 1,4 milhão em airdrops e economizou mais de US$ 700 mil em taxas para usuários
CIDADE DO PANAMÁ, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, divulga hoje seu balanço do primeiro trimestre de 2026, marcado pela consolidação do ecossistema TradFi e pela expansão acelerada da suíte de inteligência artificial da plataforma.
O trimestre foi definido pelo lançamento oficial do BingX TradFi Market, um passo relevante na integração entre finanças tradicionais e o universo cripto. A plataforma passou a oferecer mais de 100 ativos TradFi — entre commodities, forex, ações e índices — totalmente integrados ao ecossistema BingX, com acesso via futuros perpétuos, copy trading, ferramentas de IA e benefícios VIP. No pico do trimestre, as operações TradFi responderam por 50% do volume total da plataforma, refletindo uma demanda crescente por mercados diversificados dentro de um ambiente unificado de trading.
No front de inteligência artificial, a BingX reforçou sua posição como a primeira exchange nativa em IA com dois lançamentos estratégicos: o BingX AI Claw, que entrega sinais de trading em tempo real com validação cruzada e explicações acessíveis, e o BingX AI Skills Hub, uma nova camada de interação via agentes de IA capazes de executar operações, analisar mercados e gerenciar contas por linguagem natural. A base de usuários do BingX AI superou 5 milhões no trimestre, com mais de 57 milhões de consultas resolvidas — evidência da crescente dependência dos usuários em suporte de trading orientado por IA.
O programa BingX VIP também avançou com a atualização da missão "Access More. Go Further.", ampliando acessibilidade, performance e recompensas para traders avançados. No período, foram distribuídos US$ 1,4 milhão em airdrops, enquanto mecanismos de execução otimizados geraram mais de US$ 700 mil em economia de taxas para os usuários. Com novos caminhos de entrada, benefícios aprimorados e integração entre mercados cripto e TradFi, o BingX VIP consolida-se como um ecossistema premium completo.
Sobre a BingX
Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.
Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.
A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.
Mais informações: bingx.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960202/image1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5924865/BingX_logo_Logo.jpg
FONTE BingX
Partilhar este artigo