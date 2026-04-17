CIDADE DO PANAMÁ, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia o lançamento dos futuros perpétuos pré-IPO da SpaceX, acompanhados de uma campanha de airdrop exclusiva. A iniciativa permite que usuários tenham exposição a uma das empresas privadas mais aguardadas do mundo — e ainda acumulem recompensas ao longo do caminho.

BingX traz exposição pré-IPO da SpaceX para o blockchain e amplia acesso a ativos do futuro (PRNewsfoto/BingX)

Os futuros perpétuos SPACEX (VNTL) entraram no ar em 14 de abril de 2026 e rapidamente ganharam tração: nas primeiras 24 horas, o ativo já figurava entre os três maiores novos ativos TradFi da plataforma em volume negociado. O SPACEX (PreStocks) foi lançado em seguida, em 16 de abril.

Para complementar o lançamento, a BingX introduz também um evento de airdrop dedicado ao RWA pré-IPO da SpaceX — com recompensas estruturadas para novos usuários e benefícios exclusivos para membros VIP. O staking via BingX Xpool estará disponível a partir de 21 de abril de 2026, reforçando o histórico consolidado da plataforma em gerar retornos estáveis dentro do ecossistema Xpool.

"A SpaceX é exatamente o tipo de ativo de alto interesse que os usuários historicamente não conseguiam acessar", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Este lançamento não só expande nossa oferta TradFi, como abre as portas para oportunidades em mercados privados de alto crescimento que antes estavam fora do alcance do investidor comum."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

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FONTE BingX