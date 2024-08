BingX Launchpool anuncia MATR1X (MAX): Onde Web3, IA e eSports convergem para a inovação cultural

VILNIUS, Lithuania, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia a primeira fase do BingX Launchpool, com a MATR1X (MAX), uma plataforma cultural e de entretenimento que integra Web3, IA e eSports, além de infraestrutura de blockchain. O launchpool do BingX tem como objetivo oferecer aos usuários do BingX a oportunidade de ganhar novos tokens com o lançamento de novos projetos.

Vivien Lin, diretora de produtos do BingX, enfatizou a dedicação da empresa em oferecer oportunidades valiosas e de ponta para seus usuários. "Este lançamento representa nosso compromisso inabalável de oferecer experiências inovadoras e gratificantes para nossa comunidade, permitindo que eles se envolvam e explorem o futuro do entretenimento digital. O BingX Launchpool conectará continuamente seus usuários a projetos promissores, garantindo benefícios mútuos e promovendo um ecossistema vibrante", afirmou ela.

Inove seus investimentos com o BingX Launchpool

O BingX Launchpool oferece uma plataforma integrada que faz parte da exchange de criptomoedas BingX, proporcionando aos usuários uma interface simples e fácil de usar para lançamentos de novos projetos web3. Os participantes podem ganhar recompensas e airdrops MAX gratuitos a partir desse projeto que está sendo lançado, oferecendo uma oportunidade de ganho passivo e flexibilidade de staking, permitindo que os usuários gerenciem seus ativos com facilidade. Os usuários também se beneficiam do acesso antecipado a tokens de novos projetos promissores, uma vantagem valiosa ao investir no mercado de criptomoedas.

Os prêmios em USDT e BTC de até 300.000 MAX tokens estarão disponíveis para MATR1X, oferecendo aos usuários uma excelente oportunidade de ganhar recompensas a cada hora depositando USDT ou BTC sem limite. Essa abordagem permite que os participantes se envolvam dinamicamente com seus ativos, e a coleta automática garante que as recompensas de tokens de hora em hora sejam distribuídas sem problemas para as contas de fundos dos usuários. O principal também é devolvido automaticamente após a conclusão do evento, garantindo uma experiência tranquila e fácil de usar. Há mais vantagens e campanhas exclusivas para usuários VIP e madrugadores.

Descubra o MATR1X: um mundo digital onde tudo é possível

Ao aproveitar a tecnologia blockchain e a IA, o MATR1X oferece aos usuários uma experiência única e imersiva que combina jogos, eSports e uma economia de cocriação em um ecossistema NFT coeso. A equipe por trás da MATR1X tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento e publicação de jogos, tendo contribuído para o sucesso de vários jogos importantes no setor de jogos para dispositivos móveis.

Com o lançamento da MATR1X (MAX) no BingX Launchpool, a exchange continua a inovar e a oferecer oportunidades valiosas para seus usuários. Essa iniciativa não apenas aumenta o envolvimento do usuário, mas também prepara o terreno para futuros avanços no setor de entretenimento digital. A BingX convida sua comunidade a participar desse evento de lançamento e experimentar os benefícios em primeira mão.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptomoedas líder que atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a principal parceira do Chelsea FC, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

