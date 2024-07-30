BingX Launchpool上線MATR1X (MAX)：Web3、AI與電競交會的文化創新

利用BingX Launchpool創新投資

BingX Launchpool用於發佈新的Web3項目。作為全球知名的加密交易所BingX的一個板塊，為用戶提供了一個流暢友好的機會。參與者可以從推出的項目中賺取獎勵和免費的MAX空投，享受被動收入和靈活質押，輕鬆管理資產。用戶還可以搶先獲得潛力項目的代幣，在加密貨幣市場投資中取得寶貴的先機。

MATR1X Launchpool準備了高達300,000 MAX代幣的USDT和BTC獎池，用戶可以通過質押USDT或BTC獲得獎勵。獎勵每小時結算一次，無質押上限。Launchpool使參與者能夠靈活管理他們的資產，每小時結算代幣獎勵，直接分配到用戶的資金帳戶。本金在活動結束後會自動返還，確保流暢和用戶友好的體驗。VIP用戶和早鳥用戶還可享受更多專屬優惠和活動。

探索MATR1X：一切皆有可能的數字世界

MATR1X利用區塊鏈技術和AI為用戶提供了獨特的沉浸式體驗，將遊戲、電競和共同創作者經濟融合成一個統一的NFT生態系統。MATR1X團隊擁有10年以上的遊戲研發和發行經驗，曾為多款大型手遊的成功作出貢獻。

隨著MATR1X (MAX)在BingX Launchpool的發布，BingX將繼續創新並為其用戶提供有價值的機會。這一舉措不僅提升了用戶參與度，也為數字娛樂行業的未來發展奠定了基礎。BingX誠邀其社區參與此次發布活動，親身體驗其帶來的好處。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

更多內容請參考：https://bingx.com/

SOURCE BingX