BingX Leva Tecnologia e Energia para um dos Momentos Culturais Mais Icônicos do Ano

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges globais de criptomoedas e empresa Web3-AI, anuncia sua participação em uma das maiores celebrações culturais de rua do mundo, conectando tecnologia, entretenimento e experiências reais em um momento de grande expressão popular.

Como parte de sua estratégia de aproximação com comunidades locais e valorização de experiências culturais autênticas, a BingX será patrocinadora do Bloco Forrozin, liderado pela cantora Mariana Aydar, que desfila no sábado, 7 de fevereiro, com concentração e saída no Obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, um dos parques urbanos mais emblemáticos do país. O bloco integra um dos dias mais movimentados da programação de Carnaval da cidade, desfilando após Ivete Sangalo e antes de Alceu Valença, inserindo o Forrozin em um dos momentos culturais mais vibrantes e representativos da celebração. O evento deve reunir mais de cem mil participantes em um ambiente de música, alegria e conexão.

A BingX marcará presença com um caminhão exclusivo equipado com painéis de LED, criando um ponto de energia e interação ao longo do percurso. A ativação reforça o compromisso da marca em construir conexões que vão além do ambiente digital, levando sua identidade para espaços onde cultura e comunidade se encontram de forma orgânica.

"O Carnaval é um momento único de celebração coletiva, onde diferentes pessoas se conectam por meio da música, da cultura e da energia das ruas", afirma Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Para a BingX, estar presente nesse tipo de experiência significa mostrar que tecnologia e inovação também podem caminhar lado a lado com tradição, proximidade e impacto positivo na vida real."

Durante a ação, a BingX também promoverá interações com o público, distribuição de brindes e ativações visuais que integram a identidade da marca à atmosfera vibrante da festa. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de construção de marca, focada em criar experiências memoráveis e relações de longo prazo com comunidades ao redor do mundo.

Ao unir tecnologia, cultura e presença no mundo real, a BingX reforça sua visão de tornar o universo cripto mais próximo, humano e acessível, participando de momentos que já fazem parte da memória afetiva de milhões de pessoas.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de cripto e empresa de Web3 com foco em IA, atendendo a mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Classificada entre as cinco maiores plataformas globais de derivativos cripto e pioneira em copy trading de cripto, a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis de experiência.

Com um portfólio abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo futuros, spot, copy trading e soluções TradFi — a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar desempenho, confiança e eficiência.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e se tornou a primeira exchange cripto parceira oficial da Scuderia Ferrari HP em 2026.

